Чехи проявляют рекордный интерес к покупке оружия

Разница в том, что для приобретения такого пистолета или винтовки, используемой для самообороны и спорта, достаточно удостоверения личности.





В первом полугодии этого года МВД зарегистрировало почти 12,5 тыс. единиц такого оружия, для приобретения которого не требуется паспорт на огнестрельное оружие. За шесть месяцев это на 3500 больше, чем за весь прошлый год.





Это оружие относится к категории С-I. Для приобретения, хранения и ношения такого оружия его владелец должен быть не моложе 18 лет, иметь место жительства в Чешской Республике и обладать хорошей репутацией. Кроме того, он должен зарегистрировать оружие в соответствующем полицейском управлении. Мотивом для покупки может быть то, что приобрести оружие для дома может даже тот, кто не прошел медицинское освидетельствование.





Конфликт на Украине также повысил интерес к лицензиям на оружие. В прошлом году к 314 000 владельцев добавилось более пяти тысяч новых. "Регулярно добавляется от двух до двух с половиной тысяч владельцев", - подтвердила в интервью Právo Милена Бачковская из Департамента политики безопасности МВД.





"Мы однозначно трактуем это как реакцию на войну на Украине. Люди просто хотят быть готовыми", - говорит Бачковская.





Еще одним новым явлением стало то, что женщины все чаще приобретают лицензии на огнестрельное оружие. В первом полугодии было зарегистрировано 1592 новых владельца, из них 439 женщин. "Это удивительно. Стабильно у нас около десяти процентов заявителей - женщины, а в этом году их четверть", - говорит Бачковская.





Растет интерес и к оружию категории В, такому как пистолеты CZ и пистолеты Glock калибра 9 мм. Если в прошлом году чехи приобрели более 480 000 таких пистолетов, то только к июню этого года их число уже превысило 490 000. Однако купить оружие категории В может только обладатель лицензии на огнестрельное оружие.





"Кто мог купить оружие, тот это делал. В течение некоторого времени самые популярные на рынке марки, такие как австрийский Glock или винтовки AR 15, раскупались, а в последние годы они превзошли по популярности даже чешские пистолеты-пулеметы Model 58. Продавались даже старые подержанные пистолеты, если они были хоть немного пригодны для самообороны", - подтвердил Петр Штайнер из магазина Armed, торгующего оружием.





Для Министерства внутренних дел важно то, что все это оружие находится во владении законных владельцев, отвечающих установленным условиям. По мнению экспертов, эта тенденция связана не только с конфликтом на Украине, но и с обогащением общества. "Люди могут позволить себе больше оружия, они покупают более дорогие экземпляры, и в некоторой степени это также имущество, которое не теряет своей ценности", - сказала представитель МВД Бачковска в интервью Právo.





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