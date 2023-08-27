Дожди в Чехии будут продолжаться до середины недели, но потом ожидается потепление

Сегодня на большей части территории страны будет пасмурно и дождливо. Особенно сильные осадки ожидаются вечером в Богемии, а в Моравии пройдут грозы. Температурные показатели будут весьма разнообразны: на западе страны всего около 15 градусов, тогда как на востоке — до 30 градусов. Завтра, 29 августа, небо также будет затянуто облаками, с дождями в большинстве регионов и грозами, прежде всего на востоке. В среду облачность сохранится, но к вечеру начнется прояснение. Ожидаемая температура — около 20 градусов, хотя на востоке может быть теплее.С четверга, 31 августа, начнется потепление. Прогноз на четверг — переменная облачность и редкие дожди, которые к вечеру утихнут. Пятница обещает быть ясной с возможными облаками и температурой в районе 25 градусов. На выходных ожидается хорошая погода с возможностью кратковременных дождей при температуре от 23 до 28 градусов.