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Дожди в Чехии будут продолжаться до середины недели, но потом ожидается потепление

Анастасия Князева
28 АВГУСТА 2023
16:00
293
Сейчас в Чехии прохладно и дождливо. Ожидается, что такая погода сохранится до среды. Сегодня и завтра возможны сильные грозы. Однако начиная с четверга ожидается потепление и улучшение погоды. По прогнозам Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), на выходных жителей страны порадуют ясная погода и температура до 28 градусов Цельсия.
Сегодня на большей части территории страны будет пасмурно и дождливо. Особенно сильные осадки ожидаются вечером в Богемии, а в Моравии пройдут грозы. Температурные показатели будут весьма разнообразны: на западе страны всего около 15 градусов, тогда как на востоке — до 30 градусов. Завтра, 29 августа, небо также будет затянуто облаками, с дождями в большинстве регионов и грозами, прежде всего на востоке. В среду облачность сохранится, но к вечеру начнется прояснение. Ожидаемая температура — около 20 градусов, хотя на востоке может быть теплее.
 
 С четверга, 31 августа, начнется потепление. Прогноз на четверг — переменная облачность и редкие дожди, которые к вечеру утихнут. Пятница обещает быть ясной с возможными облаками и температурой в районе 25 градусов. На выходных ожидается хорошая погода с возможностью кратковременных дождей при температуре от 23 до 28 градусов.

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Чехия погода

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