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Придется отрабатывать 40 лет. Изменения для досрочного выхода на пенсию в Чехии уже на пороге

Анастасия Князева
28 АВГУСТА 2023
20:30
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Те, кто хочет получить досрочную пенсию, должны для этого потрудиться. И вскоре, вполне вероятно, придется работать еще больше, чем раньше. Право на нее получат только те, кто платил страховой взнос в течение всех 40 лет. Для многих это может стать довольно неприятной новостью, потому что они много времени уделяли учебе в прошлом или не уследили за пробелами в своих записях в Чешском управлении социального обеспечения.
Сейчас для получения права на досрочную пенсию необходимо, чтобы к 60 годам человек платил взносы в фонд социального страхования, то есть обычно работал, не менее 35 лет. Это означает, что, например, человек, окончивший университет и начавший работать примерно в 25 лет, в нынешних условиях может «догнать» досрочную пенсию. Однако ситуация должна кардинально измениться.
 
Министерство труда пытается остановить волну досрочных выходов на пенсию, которая в Чехии принимает массовые масштабы. К концу прошлого года на досрочную пенсию вышли уже почти 700 000 человек. 
 
Согласно новым правилам, выпускники вузов, например, практически лишатся возможности выйти на досрочную пенсию. По новым правилам застрахованные лица должны будут «отработать» 40 лет. Проблема может возникнуть, если при подаче документов обнаруживаются пробелы в записях Чешского управления социального обеспечения. В этом случае соискателей пенсии может ожидать неприятный сюрприз. Нередки случаи, когда заявители обнаруживают в записях долгие годы, когда, по мнению государства, они ничего не делали. А это может существенно повлиять на возможность выхода на пенсию и на ее размер. Разумеется, это касается как досрочной, так и обычной пенсии.
 
В этом случае может сыграть роль так называемый период замещающего страхования, то есть годы, которые засчитываются в страховой стаж, несмотря на неуплату страховых взносов. К ним относятся, например, первые шесть лет обучения для студентов до 2010 года, уход за ребенком или близким человеком, учет в Центре занятости и др. Кроме того, предполагается смягчить правила для отдельных профессий, которые государство считает сложными. Это не единственное изменение, ужесточающее правила досрочного выхода на пенсию. По замыслу правительства, некоторые изменения будут введены уже в сентябре. Согласно проекту, досрочный выход на пенсию будет возможен максимум за три года до наступления пенсионного возраста вместо нынешних пяти лет.
 



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