Нервозность в Чехии — результат российской агрессии, считает Фиала

Фиала подчеркнул: «Прошедший год оказался крайне сложным. В ситуации, когда Украина и весь западный мир сталкиваются с российской агрессией, Чехия возглавила Совет ЕС. Вероятность быстрого разрешения конфликта была крайне низкой и продолжает уменьшаться. Последствия российской агрессии многообразны и, в какой-то мере, сказываются на общей нервозности в нашей стране». Фиала высказал эти мысли в понедельник во время начала трехдневной встречи чешских дипломатов в Чернинском дворце, где располагается Министерство иностранных дел.





Премьер-министр сказал: «Новая стратегия безопасности утверждает, что наибольшую угрозу безопасности для нас представляет именно имперская политика России. Необходимо пресекать попытки России восстановить свои сферы влияния. Этот вопрос не подлежит обсуждению. В противном случае, помимо укрепления путинского режима, мы будем стимулировать других агрессоров. Совместно с нашими союзниками нам приходится ограничивать и изолировать Россию». Фиала выразил признательность чешским дипломатическим представителям за их труд.





По мнению Фиалы, сильнейшим посланием России является «наше единство», хотя следует понимать, что со временем это единство может стать все дороже. «Тем не менее, нам следует сохранять и укреплять его. Мы должны непрерывно обьяснять на всех уровнях, что наша солидарность спасает конкретные человеческие жизни. Наша солидарность — не только верное, но и необходимое решение», — подчеркнул он.





Поэтому Чехия должна в первую очередь сосредоточиться на безопасности и на укреплении внешнеэкономического сотрудничества. Фиала также напомнил о необходимости продолжения гражданской и военной помощи оккупированной Украине в контексте ускорения ее вступления в ЕС и НАТО. «Жестокое нападение на Украину является частью гораздо более масштабной борьбы России против либеральной демократии, свободы и прав человека. Наша общая задача — не допустить победы России. Наша политика опирается на исторический опыт и основывается на ценностных принципах. Один из этих принципов — непримиримость перед лицом зла», — сказал Липавский. По его словам, Россия наращивает количество гибридных атак, направленных на подрыв единства западных стран и ослабление поддержки Украины. «Очевидно, что Москва чувствует в этом свой шанс. Поэтому укрепление этого единства должно стать нашей главной задачей на ближайшие месяцы и годы, пока Россия не изменит свое агрессивное поведение. Мы не можем закрывать глаза на совершаемое зло, как ради его жертв, так и ради нас самих», — сказал министр.





Независимость от российского газа, а вскоре и нефти

Фиала в своем выступлении коснулся и энергетической независимости от России. «Мы должны были изменить всю энергетическую безопасность с нуля. Самое главное — это прекратить нашу зависимость от России. Сегодня мы находимся в ситуации, когда мы почти на 100% независимы от российского газа, и это благодаря правильным и своевременным действиям нашего правительства, а также экспертов всего государственного управления», — сказал премьер-министр, добавив, что в обозримом будущем, после завершения расширения трубопровода TAL, Чехия будет обходиться без российской нефти. Правительство также стремится к полному переходу на американское и французское топливо для атомных электростанций. По мнению премьер-министра Фиалы, Чехии также следует опасаться Китая, который «наблюдает войну в Украине с целью реализации собственных силовых амбиций». По словам министра Липавского, в настоящее время Чехия работает над пересмотром своих отношений с Китаем. «Китай все больше превращается не только в конкурента, но прежде всего в систематического соперника, который пытается изменить мировой порядок по своему усмотрению. А они зачастую несовместимы с нашими. Растущая напористость и даже агрессивность Пекина создает для нас угрозы и риски. В ближайшей перспективе — это союз с Россией, в перспективе — попытка силового объединения с Тайванем, что будет иметь разрушительные экономические последствия для Европы», — пояснил Липавский.





Речь также зашла о энергетической независимости Чехии от России. «Мы должны были пересмотреть всю энергетическую безопасность с нуля. Основной задачей стало прекращение нашей зависимости от России. На данный момент мы практически на 100% независимы от российского газа благодаря адекватным и своевременным действиям нашего правительства и экспертов в государственном управлении», — отметил премьер-министр. Он добавил, что в ближайшем будущем, после завершения расширения трубопровода TAL, Чехия будет обходиться без российской нефти. Также правительство стремится полностью перейти на американское и французское топливо для своих атомных электростанций. Фиала выразил опасения также по поводу Китая, который «наблюдает за конфликтом в Украине, стремясь реализовать свои военные амбиции». Слова Липавского уточнили, что в настоящее время Чехия активно пересматривает свои отношения с Китаем. «Китай все больше превращается не только в конкурента, но и в систематического противника, который пытается изменить мировой порядок в соответствии с его интересами. Но они часто не совместимы с нашими. Растущая настойчивость и даже агрессивность Пекина создают для нас риски и угрозы. В ближайшей перспективе это включает в себя сотрудничество с Россией, а в долгосрочной перспективе — попытку силового объединения с Тайванем, что может иметь разрушительные экономические последствия для Европы», — пояснил Липавский.













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