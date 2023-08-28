Raiffeisenbank проверяют: жалоба была подана клиентами, недовольными деятельностью банка в России

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International является крупнейшим европейским банком, который до сих пор работает в России. В результате он получает огромные прибыли, считает Ладислав Пельцль, автор петиции.

«К сожалению, эти деньги затем вносятся в виде подоходного налога в бюджет российского государства, которое использует их для финансирования агрессии против Украины», — добавляет Пельцль, который сам является клиентом банка.

В первом полугодии 2023 года рост российских операций банка составил 9%. Либор Малечек, автор уголовного иска против группы, указывает на это.

«Как это возможно, что они передают сотни миллионов на терроризм, на поддержку военной машины?» — добавляет Малечек.

В связи с этим Ассоциация по защите прав граждан и предпринимателей подала заявление против всей банковской группы о предполагаемой поддержке терроризма. «В настоящее время мы проводим расследование, но в связи с его ходом никакой дополнительной информации предоставить не можем», — подтвердил Ондржей Моравчик, пресс-секретарь полицейского президиума.

Однако Raiffeisenbank защищается, заявляя, что сокращает свою деятельность в России. «Мы намерены и дальше сокращать нашу деятельность в России. (...) Группа несет ответственность за сохранение целостности банка в России, в котором работает более 9 000 человек», — говорится в пресс-релизе.

«В целом наши клиенты понимают ситуацию с учетом подробных всесторонних аналитических материалов, публикуемых в основном в зарубежных СМИ», — заявила пресс-секретарь Raiffeisenbank Мартина Котасова.

В прошлом Киев включил Raiffeisenbank в список «международных спонсоров войны». Европейский центральный банк также настаивает на его выходе из России, а американское агентство по санкциям расследует деятельность группы. Банк заявил, что планирует выделить свой российский бизнес до конца этого года.

«Группа RBI продолжит работу над потенциальными сделками, которые приведут к продаже или выделению российского подразделения Raiffeisenbank», — говорится в пресс-релизе банка, опубликованном в июне этого года. Банк ведет свою историю с середины XIX века, а его дочерняя компания начала работать в Чехии в 1993 году.











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