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Подозрение в сексуальных домогательствах в детском лагере Чехии

Анастасия Князева
29 АВГУСТА 2023
19:00
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Сотрудники правоохранительных органов расследуют возможные случаи сексуальных домогательств в летнем детском лагере в Рожмитал-под-Тржемшином (Пржибрам). По предварительной информации, в преступлениях подозревается 64-летний мужчина, работающий в лагере. Сотрудники уголовного розыска уже предъявили обвинение мужчине в совершении нравственного преступления и вручили ему постановление о возбуждении уголовного дела по подозрению в совершении преступления, связанного с сексуальным насилием.
В пятницу, 25 августа 2023 года, вожатые детского лагеря в Рожмитал-под-Тржемшином обратились в полицию с сообщением о возможных случаях сексуальных домогательств к несовершеннолетним девочкам, о которых рассказали дети, находившиеся на отдыхе в лагере. По их словам, сексуальные домогательства предположительно совершил 64-летний мужчина, который работал в лагере.

Было возбуждено уголовное дело и началось расследование всех предполагаемых фактов, произошедших в лагере. Практически в то же самое время подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска.

«Затем последовал ряд следственных действий и осмотров места происшествия, при этом следователи выслушали потерпевших, обратив особое внимание на бережное обращение с потенциальными жертвами, не достигшими совершеннолетия. Все это происходило в присутствии следовательницы полиции, в специальной комнате для дачи показаний детьми, а также при участии органов опеки и родителей», — рассказала пресс-секретарь полиции Власта Суханкова (Vlasta Suchánková).

По завершении расследования и после получения показаний свидетелей и других лиц, сотрудники уголовного розыска заявили, что 64-летний мужчина совершил сексуальное домогательство по отношению к несовершеннолетней девочке в домике, где она проживала вместе с другими девочками.

«Подозреваемому, 64-летнему мужчине из Пльзеня, который по-прежнему находится под стражей и не предоставил полиции никаких комментариев относительно данного инцидента, криминалисты предъявили обвинение в совершении возможного преступления сексуального насилия, а также вручили постановление о возбуждении уголовного дела», — отметила пресс-секретарь, добавив, что криминалисты направят прокурору ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

Представитель полиции также сообщила, что расследование будет продолжено с участием законных представителей девочки и органов социально-правовой защиты детей. «Все шаги расследования будут соблюдать нормы закона о ювенальной юстиции, учитывая возраст жертвы данного морального преступления и деликатность всего происходящего. При этом не будут разглашаться никакие детали или конкретные сведения», — заключила Суханкова.



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дети Чехия

Комментарии:
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