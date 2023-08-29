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Полиция разыскивает Томаша Чермака, осужденного за содействие терроризму

Новости 420on
30 АВГУСТА 2023
10:00
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Вечером 29 августа чешская полиция объявила в розыск Томаша Чермака, который был осужден в июле и приговорен к 5,5 годам за содействие терроризму. Во время пандемии Чермак распространял видеоролик, в котором призывал к нападениям на политиков или сожжению Сената. Ранее он уже был осужден условно за негативные высказывания об украинцах.
«Региональный суд в Пльзене выдал ордер на арест этого человека», — сообщила агентству пресс-секретарь региональной полиции Ива Вршецка. Полиция не указала причины розыска.
 
Суд вынес приговор Чермаку в июле и приговорил его к 5,5 годам лишения свободы. В феврале прошлого года Чермак подстрекал своих сторонников в социальных сетях к использованию всех доступных средств, включая насилие, для предотвращения принятия поправки к закону о пандемии. Призывы к нападениям были направлены на членов правительства, депутатов и сенаторов. Чермак признал, что сделал эти заявления, но сказал, что это не были серьезные намерения и что написание постов было ошибкой.
 
35-летний мужчина уже получил один приговор. В декабре прошлого года краевой суд Праги приговорил его к 10 месяцам лишения свободы условно за клевету на нацию и разжигание ненависти. Поводом послужили его высказывания об украинцах.


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