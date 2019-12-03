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Из парижской квартиры Кундеры вывезли тонну прочитанных и изученных им книг

Анастасия Князева
30 АВГУСТА 2023
17:30
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В минувшие выходные Моравская библиотека (MZK) привезла почти тонну книг из парижской квартиры выдающегося писателя Милана Кундеры. На сделанном 28 августа 2023 года снимке сотрудники библиотеки несут ящики с книгами.
Моравская библиотека привезла в Брно почти тонну книг, привезенных из личной библиотеки писателя Милана Кундеры, из его парижской квартиры. На родной земле Кундеры, в Брно, уже хранится часть архива писателя и переводы его произведений на множество языков мира. Но теперь возвращается и его личная библиотека, в которой Кундера хранил свои книги до последних дней жизни. Писатель скончался 11 июля.

«Это книги, которые он читал, книги, которые он желал сохранить, книги, которые его вдохновляли. Многие из этих книг имеют пометки, комментарии, выделенные фрагменты, отмеченные галочкой. В некоторых из этих книг можно увидеть связь с его эссе или романами», — поделился сегодня Томаш Кубичек, директор библиотеки.

Часть библиотеки на улице Коуницова в Брно является отдельной библиотекой Милана Кундеры, где постепенно собирают книги и документы из дома писателя. Сотрудники библиотеки договорились о передаче книг супругами Кундера еще при жизни писателя. Соглашение включало условие, что Милан Кундера будет хранить свою личную библиотеку до тех пор, пока еще сможет читать. Через несколько недель после смерти писателя его супруга Вера решила передать книги.

«Это был очень трудный шаг для нее, поскольку, конечно, это вещи, которые окружали ее и связывали с Миланом Кундерой. Это был сложный момент, а не обычная процедура, это, возможно, была самая сложная часть перевозки», — подчеркнул Кубичек.

Книги пока не подсчитаны сотрудниками библиотеки, однако известно, что их общий вес составляет 980 кг.

Вопрос о том, что подборка книг говорит о Кундере как о писателе и человеке, остается интересным, но требует времени для ответа — сказал Кубичек. Это разгадают будущие исследователи. Тем не менее некоторые книги привлекли внимание Кубичека, в частности, французское эссе Макса Брода, которое Кундера прокомментировал рядом пометок. 

По всей видимости, они легли в основу его критического взгляда на подход Брода к изданию произведений Франца Кафки. Брод не поддался настояниям своего друга Кафки уничтожить его произведения, а вместо этого отредактировал и опубликовал посмертно некоторые из романов и рассказов.

В Париже осталось перевезти в Брно всего несколько вещей. «Например, Вера Кундера выразила желание, чтобы в коллекцию вошли грампластинки», — отметил Кубичек.
По словам Кубичека, недавно открытая библиотека Милана Кундеры привлекает туристов и исследователей в Брно, в том числе и французского актера Жерара Депардье, который недавно посетил ее. Кубичек отказался комментировать этот визит, но он подчеркнул, что Депардье и Кундера были друзьями с 1980-х годов. «Для нас важно, чтобы люди приезжали изучать творчество Кундеры», — добавил Кубичек.



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Милан Кундера

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