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Правительство Чехии согласилось ограничить продажу таких веществ, как кратом

Новости 420on
31 АВГУСТА 2023
07:00
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Заместитель премьер-министра Иван Бартош (Пиратская партия) сообщил, что правительство согласилось внести изменения в закон, позволяющие дополнить список запрещенных препаратов новой категорией психостимулирующих веществ, таких как кратом.
Выступая на пресс-конференции после заседания правительства, Бартош сказал, что это позволит регулировать оборот таких веществ, они будут предназначены только для взрослых, и их реклама будет запрещена. Национальный координатор по борьбе с наркотиками Йиндржих Воборжил (ODS) добавил, что ожидает спокойного обсуждения в нижней палате парламента, поскольку предложение было подписано депутатами от оппозиции. Закон сможет применяться с 2024 года.
 
В действующем законодательстве существует список запрещенных веществ, вызывающих зависимость, который включает более 500 наименований. Вещества из новой категории будут регулироваться, но не запрещаться. «Эти вещества доступны уже сегодня, будь то CBD или (...) кратом, в торговых автоматах или в интернете, где их могут купить даже дети. Они не подлежат никакому контролю качества или регулированию», — сказал Бартош.
 
По его словам, закон также предусматривает обязательную регистрацию продавцов или обязательное указание на упаковке эффекта и рекомендуемой дозировки. «Речь идет не только о таких известных в настоящее время веществах, как CBD, кратом или HHC. Благодаря этому предложению государство сможет быстро реагировать на любые новые психоактивные вещества, которые могут появиться на рынке», — добавил Бартош.
 
Воборил назвал предложение инновационным и глобальным. Будет создан новый список, в который войдут психостимулирующие вещества. «В момент принятия закона этот список будет пустым. Только правительство будет вносить в него различные вещества», — пояснил он. Именно так в настоящее время правительство поступает с запрещенными препаратами.
 
Такие вещества, как кратом, в небольших количествах могут оказывать лечебное действие, но в больших дозах вызывают депрессию. Они продаются в виде масел, настоек, таблеток или порошка. Министерство здравоохранения уже предлагало внести их в список запрещенных веществ из-за их доступности для детей, но в июле правительство не одобрило это предложение, и работа над ним продолжилась.
 



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