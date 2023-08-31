Скрывающийся чех застрелил в Украине не менее четырех человек, суд приговорил его к 21 году заключения

«Мы на основании собранных доказательств посчитали доказанным, что то, что подсудимый утверждал о себе в Facebook, было основано на правде, (...) он выполнял роль снайпера и убил несколько человек», — сказала председатель палаты Хана Халоупкова, добавив, что Полак по сути сам собрал о себе доказательства. Что касается приговора, то, по словам Ханы Халоупковой, у суда не было особых сомнений в том, что Полак убивал людей на востоке Украины во время двух предыдущих приговоров, но теперь суд признал его виновным в убийстве четырех человек и увеличил срок заключения на один год по сравнению с предыдущими приговорами. Приговор не является окончательным, и адвокат Поляка обжаловал его на месте.





Он уже дважды был приговорен к 20 годам лишения свободы, но каждый раз апелляционный суд отменял приговор и отправлял дело на новое рассмотрение.





По поручению Верховного суда городской суд подготовил экспертное заключение по этому делу. Среди прочего, Полак хвастался в своем профиле на Facebook, что убил как минимум четырех человек. Однако заявление в Facebook не стало для суда достаточным доказательством.





«Подсудимый явно принимал участие в боевых действиях сепаратистских подразделений на территории Украины и продолжает принимать в них участие по сей день», — заявил Отакар Фолтын из Генерального штаба чешской армии, подготовивший экспертное заключение. По словам Фолтына, хотя Полак достаточно последовательно следовал принципам оперативной безопасности, из контекста опубликованных фотографий можно было определить, что он присутствовал во время боевых действий в указанном месте. По словам прокурора Марека Бодлака, благодаря этому экспертному заключению нет никаких оснований сомневаться в достоверности заявлений Полака в Facebook.







«Вероятно, он уже мертв», заявляет адвокат





Основная версия обвинения строится в первую очередь на данных из профиля Полака в Facebook. Судя по сложившейся ситуации, есть веские основания полагать, что подсудимый уже ушел из жизни, и следовательно, вопрос о проведении расследования становится довольно спорным. Адвокат Полака также ссылается на показания свидетелей, которые свидетельствуют о его склонности к хвастовству. Такие высказывания могут быть необъективными и не отражать реальность.





Согласно вынесенному приговору, Полак совершал преступные действия на востоке Украины в период с 2016 по 2020 годы. В декабре 2016-го он отправился из Праги на территорию, находившуюся под контролем вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики. Там он получил экипировку и оружие, активно участвуя в боевых действиях против украинского правительства.





Изначально он выполнял роль снайпера, а затем стал командиром взвода. «Нет, уважаемые, вы обвиняете нас, добровольцев, в совершении терроризма против фашистской украинской хунты. Ваша необъективность, слепота и глухота перед страданиями народа Донбасса поражают», — написал Поляк. Он также заявил, что вернется в Чехию только «на танке или парашюте». По словам одного из свидетелей, Полак должен был выступить и во время текущего российского вторжения на Украину. В своем отчете он писал, что они «окружили Мариуполь», описывая вторжение как «операцию по де-нацификации и демилитаризации». Войска, по его мнению, несут угрозу только «нацистам и тем, кто не согласен с капитуляцией».

















Следите за новостями Чехии в соцсетях:





Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!





