Каникулы закончились, школьники и студенты в Чехии начинают новый учебный год
4 СЕНТЯБРЯ 2023
09:00
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Сегодня в начальных и средних школах начинается новый учебный год. После двухмесячных летних каникул за парты сядут более миллиона учеников начальных школ и почти полмиллиона учеников средних школ. В некоторых школах, как и каждый год, вместе с учителями детей будут приветствовать политики. Чешскую систему образования ожидает ряд изменений — некоторые уже в этом учебном году, некоторые в ближайшие годы.
В первой половине дня президент Петр Павел посетит начальную школу в Букованах близ Соколова и начальную школу и детский сад в Садове Карловарского края. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) вместе с министром образования Микулашем Беком (STAN) посетят среднюю школу садоводства в Райграде под Брно. В ходе этого визита оба политика представят детали реформ в сфере образования и их финансирования.
Среди прочего Министерство образования хочет добиться в этом учебном году, чтобы абитуриенты, поступающие в средние школы, могли подавать три заявления в электронном виде, а не два бумажных, как раньше. Кроме того, абитуриенты смогут сами определять порядок выбора специальностей в зависимости от того, какая из них им наиболее интересна. Это позволит отказаться от нынешнего сложного и длительного процесса подачи заявлений о зачислении и апелляций, который был тяжелым бременем для школ, учеников и родителей.
Возглавив министерство в мае, Бек заявил, что хотел бы также сосредоточить внимание на корректировке учебных планов, по которым должны обучаться школьники, укреплении универсального характера среднего образования и доступности школ. Он хочет обсудить вопрос о расширении обязательного школьного образования, чтобы привлечь в систему образования тех, кто даже не пытается поступить в среднюю школу. В этом контексте он не исключает возможности отмены девятого класса.
По последним данным Чешского статистического управления, в Чехии насчитывается 4 261 начальная школа и почти 1 300 средних школ. В прошлом учебном году количество детей в чешских школах увеличилось по сравнению с предыдущим учебным годом, в основном за счет приема украинских детей. Больше всего увеличилась доля учащихся в начальных школах. Всего в них обучалось 1 007 778 учеников, что на 4,5% больше, чем в предыдущем году. В детских садах воспитывалось 369 000 детей, что на 2,4% больше, чем в предыдущем году. В средних школах обучалось на 3,8% больше подростков, чем в прошлом году (463 200 человек).
Школьники и студенты впервые отдохнут в конце октября во время традиционных осенних каникул, которые в этом году приходятся на 26 и 27 октября.
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