Польша может экстрадировать украинцев, бежавших от мобилизации

По информации газеты, депутат парламента от правящей партии «Слуги народа» Давыд Арахамия заявил на днях, что украинские правоохранительные органы будут требовать выдачи своих граждан призывного возраста, которые незаконно покинули Украину, уклоняясь от мобилизации.

«По поручению президента Владимира Зеленского власти теперь будут проверять подлинность всех решений о невозможности прохождения военной службы (так называемых „синих книжек“), выданных военно-врачебными комиссиями после 24 февраля 2022 года», — пишет Rzeczpospolita.

По данным киевских властей, десятки тысяч мужчин призывного возраста смогли получить поддельные «синие книжки» за взятки в размере от 3 000 до 15 000 долларов.

По данным штаба пограничной службы Польши, с 24 февраля 2022 года по 31 августа границу с Польшей пересекли 2,87 млн украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, а вновь покинули польскую территорию менее 2,8 млн человек.

«Куда-то исчезли почти 80 000 украинских мужчин призывного возраста, прибывших после 24 февраля 2022 года. Эти украинцы потенциально подлежат мобилизации на родине. Неизвестно, сколько из них действительно подлежат призыву», — пишет газета.

Киев рассматривает возможность привлечения к уголовной ответственности тех, кто избежал мобилизации и укрылся за границей за взятки.

«Это важно для Украины, потому что эти люди могли бы быть мобилизованы и увеличить численность вооруженных сил, что укрепило бы нашу оборону и безопасность», — сказал Федор Велиниславский, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

«Для того чтобы вернуть этих людей на родину, Украина должна выдать международный ордер на арест каждого из них. Если такой человек попадается, например, во время проверки на дороге, то национальная информационная система полиции автоматически оповещает, что он является лицом, преследуемым украинской прокуратурой. Решение об экстрадиции этого человека будет принимать польский суд», — сообщил Rzeczpospolita Мариуш Чарка, пресс-секретарь президиума полиции Польши.











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