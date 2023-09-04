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«Верните черепаху, вас снимала камера», — сотрудники музея в Чехии нашли необычный способ расследования кражи

5 СЕНТЯБРЯ 2023
09:00
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Новости 420on
«Мы берем на себя смелость обратиться к отцу семейства в кепке, похитившему черепаху в правом кармане брюк цвета хаки, с просьбой вернуть черепаху (пусть даже анонимно) до 20 сентября», — написали сотрудники музея в Чешской Липе в социальной сети.
Сотрудники Музея истории родного края в Чешской Липе решили необычным способом расследовать дело о пропажи водной черепахи из экспозиции в парке перед музеем. Они обратились через социальную сеть к мужчине, который положил черепаху в карман, и все происходящее было снято камерой видеонаблюдения. Работники музея охарактеризовали произошедшее как похищение животного и дали мужчине срок, в течение которого он должен вернуть черепаху. 

Если этого не произойдет, то дальше будет применен «неприятный способ» разрешения ситуации.

Инцидент произошел месяц назад, 4 сентября музей сообщил о нем на своей странице в Facebook. 

«В воскресенье, 6 августа, в 11:11 в нашем музее была похищена водная черепаха. Черепаха была похищена прямо из бассейна в „Райском дворике“ семьей из трех человек. Все хорошо задокументировано и зафиксировано на записях камер видеонаблюдения», — пишут сотрудники музея.

«В связи с этим мы берем на себя смелость обратиться к отцу семейства в кепке, похитившему черепаху в правом кармане брюк цвета хаки, с просьбой вернуть черепаху (пусть даже анонимно) до 20 сентября», — добавили сотрудники музея, добавив, что им бы не хотелось, чтобы дело рассматривалось каким-либо другим способом, неприятным для подозреваемого.

Сотрудники музея не стали уточнять, каким может быть такое решение. Однако было предложено сотрудничество с полицией, но она пока не заявила о случившемся, равно как и музей не опубликовал видео, на котором упоминается инцидент.

Музей расположен в историческом монастыре августинцев, основанном в 1627 году Альбрехтом фон Валленштейном. Живые водные черепахи являются темой одной из образовательных программ эко-портала — всего в музее 15 таких животных.


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Чехия

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