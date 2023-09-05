«Мама, хватит!» — кричали дети на мать, которая на их глазах зарезала отца
5 СЕНТЯБРЯ 2023
21:00
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Семейная трагедия произошла в середине февраля этого года в одной из квартир чешского города Ходонин. После распития спиртных напитков отец и мать поссорились на глазах у своих малолетних сыновей. В результате женщина схватила нож и, несмотря на испуганных детей, зарезала своего мужа. Теперь за убийство ей грозит до 18 лет лишения свободы.
«Обвиняемая нанесла своему сожителю, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, удар ножом с 20-сантиметровым лезвием после того, как они употребили алкоголь и напали друг на друга в присутствии двух своих несовершеннолетних сыновей. Женщина нанесла мужчине шесть ножевых ранений, два из которых оказались смертельными», — описал преступление в обвинительном заключении прокурор Роберт Хануш, добавив, что раны были нанесены в шею, грудь и голову.
Сама женщина предстала перед судом в слезах. «Я со всем согласна, судья, я признаю свою вину, но я не согласна с тем, что это было убийство», — рыдала она.
«Я даже не помню всего этого. Знаю только, что мой друг сказал мне, что у него наконец-то появилась работа, и мы собирались праздновать, что это могло стать новым началом. Было круто, мы разговаривали, пили, смеялись, планировали, что будем делать в выходные. Утром мы допили остатки алкоголя, и мой парень пошел гулять с собакой», — описала женщина в суде моменты, предшествовавшие трагедии.
«Следующее, что я помню, это как он держал меня за волосы и кричал на меня. Потом приехала полиция, кричала, чтобы я сдалась и подняла руки вверх. Я до сих пор помню, как кричали дети, как я видела своего друга, но не знала, что произошло. Я действительно не знаю, что было до этого», — сквозь слезы вспоминает женщина.
Поэтому судья Новотны прибегнул к зачитыванию заявления, которое женщина сделала вскоре после совершения преступления. В нем она рассказала о том, как ее парень избивал и оскорблял ее в нетрезвом состоянии.
«Когда он был трезв, он был отличным партнером. Когда он был пьян, он бил меня, даже когда я была беременна. Но в последнее время он мне очень помогал, мои сыновья любили его, он был отличным отцом. Я не знаю, почему я не ушла от него, я любила его», — сказала она после совершения преступления.
Считается, что в тот роковой день пьяный мужчина в шестой раз прибегнул к насилию.
«Он кричал на меня и бил по голове. Он держал меня за волосы, это было очень больно. Он дергал меня за волосы, как тряпичную куклу, я помню боль, а потом все, что я вижу, — это желтая ручка и кровь. Мальчики стояли и кричали: Мама, прекрати! Потом я слышала только крики, чтобы я подняла руки», — добавила она в своем заявлении после совершения преступления.
Вердикт женщине будет вынесен Сенатом после допроса свидетелей и установления дополнительных доказательств.
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