В начале недели в Чехии будет жарко, потом ожидается похолодание и дожди

В выходные дни дневные максимумы должны вновь превысить типичные для лета 25 градусов Цельсия. Об этом говорится в еженедельном прогнозе, размещенном на сайте Чешского гидрометеорологического института.

Погода в выходные дни характеризовалась высокими температурами. В воскресенье более 30 из примерно 160 станций длительных измерений зафиксировали температурные рекорды для 10 сентября.

«Есть вероятность, что температурные рекорды будут побиты и в течение сегодняшнего и завтрашнего дней», — сообщили метеорологи в понедельник утром в Facebook. В оба дня ожидается максимальная температура от 27 до 31 градуса Цельсия.

В среду, 13 сентября, холодный атмосферный фронт с запада принесет похолодание и дожди. В четверг и пятницу метеорологи ожидают дневные максимумы ниже 25 градусов Цельсия. В пятницу в течение ночи температура будет близка к нулю, возможны отдельные заморозки.

В выходные дни в Чехии снова потеплеет. Дневная температура вновь превысит летний максимум в 25 градусов. Однако местами сохранится угроза ливневых дождей и гроз.











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