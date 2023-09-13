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Браконьер в Чехии поймал 85 раков: благодаря полиции все они вернулись в дикую природу

Новости 420on
14 сентября 2023
08:30
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Сотрудники полиции расследуют необычный случай браконьерства в регионе Опава. У 36-летнего мужчины было изъято 85 речных раков, которых он ранее поймал в реке недалеко от Градца-над-Моравичи. Благодаря своевременному вмешательству полиции раки были возвращены в дикую природу.
Рене Черногорски, пресс-секретарь полиции Опавы, сообщил, что полиция начала разбирательство по подозрению в «преступлении, связанном с несанкционированным обращением с охраняемыми дикими животными и растениями».

По данным полиции, 9 сентября мужчина поймал 85 особей рака, который относится к критически исчезающим видам охраняемых животных, в районе так называемой Жимровицкой плотины.

«Все это было выявлено на основании расследования и проверки, проведенной компетентными сотрудниками местной полиции», — добавил пресс-секретарь без дальнейших подробностей.

Он лишь подтвердил, что раки могут быть возвращены в дикую природу. Пока неясно, что браконьер собирался с ними делать: торговать ими дальше или употреблять в пищу.



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животные Чехия

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