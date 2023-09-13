Браконьер в Чехии поймал 85 раков: благодаря полиции все они вернулись в дикую природу

Рене Черногорски, пресс-секретарь полиции Опавы, сообщил, что полиция начала разбирательство по подозрению в «преступлении, связанном с несанкционированным обращением с охраняемыми дикими животными и растениями».





По данным полиции, 9 сентября мужчина поймал 85 особей рака, который относится к критически исчезающим видам охраняемых животных, в районе так называемой Жимровицкой плотины.





«Все это было выявлено на основании расследования и проверки, проведенной компетентными сотрудниками местной полиции», — добавил пресс-секретарь без дальнейших подробностей.





Он лишь подтвердил, что раки могут быть возвращены в дикую природу. Пока неясно, что браконьер собирался с ними делать: торговать ими дальше или употреблять в пищу.











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