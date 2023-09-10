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Шестилетний мальчик истекал кровью после нападения в Пльзене

Анастасия Князева
14 сентября 2023
19:00
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Шестилетний мальчик, на которого в пятницу поздно вечером в Пльзене напал 26-летний мужчина, получил серьезные травмы и истекал кровью. Агрессор был задержан сотрудниками муниципальной полиции.
В понедельник чешская полиция сообщила о преступлении и предъявила мужчине обвинения в побоях и хулиганстве. Однако подробности инцидента не были раскрыты, и информация была дополнена сотрудниками полиции Пльзеня во вторник.

«В пятницу после 22:00 наш оперативный дежурный получил сообщение, в котором наблюдательный гражданин кричал в телефонную трубку, что взрослый мужчина, вероятно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, только напал на маленького ребенка и применял к нему физическую силу. Он также предоставил нам точное описание преступника, и наш патруль прибыл на место происшествия менее чем через две минуты и задержал подозреваемого мужчину в соседнем районе», — сообщила пресс-секретарь городской полиции Тереза Шликова во вторник. 

Инцидент случился во дворе на улице Техницке, расположенной в районе Боры. Полицейские быстро задержали мужчину на улице Ставебни. Сотрудники полиции сразу же взяли под присмотр маленького мальчика, у которого были видимые кровоточащие раны на голове, лице, руках и голенях. Ребенка поместили в служебный автомобиль, где оказали первую помощь и успокоили его до приезда скорой помощи — сказала Шликова.

Другой патруль, прибывший на место происшествия, собрал информацию, свидетельские показания и документацию на месте происшествия. Подозреваемый мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не согласился пройти алкотест. Ребенка передали сотрудникам скорой помощи. После этого мужчина был передан полиции и доставлен в местное участковое отделение.

Криминалисты проводили расследование в течение выходных, но суд отказался удовлетворить их запрос и ходатайство прокурора о заключении мужчины под стражу, и он остается на свободе.




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дети

Комментарии:
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Dz 14 сентября 2023 20:01
Плзень смотрю бьёт все рекорды, вроди и не Гетто.
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