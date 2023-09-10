Шестилетний мальчик истекал кровью после нападения в Пльзене
14 сентября 2023
19:00
595
Шестилетний мальчик, на которого в пятницу поздно вечером в Пльзене напал 26-летний мужчина, получил серьезные травмы и истекал кровью. Агрессор был задержан сотрудниками муниципальной полиции.
В понедельник чешская полиция сообщила о преступлении и предъявила мужчине обвинения в побоях и хулиганстве. Однако подробности инцидента не были раскрыты, и информация была дополнена сотрудниками полиции Пльзеня во вторник.
«В пятницу после 22:00 наш оперативный дежурный получил сообщение, в котором наблюдательный гражданин кричал в телефонную трубку, что взрослый мужчина, вероятно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, только напал на маленького ребенка и применял к нему физическую силу. Он также предоставил нам точное описание преступника, и наш патруль прибыл на место происшествия менее чем через две минуты и задержал подозреваемого мужчину в соседнем районе», — сообщила пресс-секретарь городской полиции Тереза Шликова во вторник.
Инцидент случился во дворе на улице Техницке, расположенной в районе Боры. Полицейские быстро задержали мужчину на улице Ставебни. Сотрудники полиции сразу же взяли под присмотр маленького мальчика, у которого были видимые кровоточащие раны на голове, лице, руках и голенях. Ребенка поместили в служебный автомобиль, где оказали первую помощь и успокоили его до приезда скорой помощи — сказала Шликова.
Другой патруль, прибывший на место происшествия, собрал информацию, свидетельские показания и документацию на месте происшествия. Подозреваемый мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не согласился пройти алкотест. Ребенка передали сотрудникам скорой помощи. После этого мужчина был передан полиции и доставлен в местное участковое отделение.
Криминалисты проводили расследование в течение выходных, но суд отказался удовлетворить их запрос и ходатайство прокурора о заключении мужчины под стражу, и он остается на свободе.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12 СЕНТЯБРЯ 2023
13:30
1466
11 СЕНТЯБРЯ 2023
09:00
3065
10 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
3926
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
14 СЕНТЯБРЯ 2023
20:00
267
14 СЕНТЯБРЯ 2023
18:00
358
14 СЕНТЯБРЯ 2023
16:30
1441
14 СЕНТЯБРЯ 2023
15:08
332
14 СЕНТЯБРЯ 2023
13:00
803
14 СЕНТЯБРЯ 2023
11:30
331
14 СЕНТЯБРЯ 2023
08:30
941
14 СЕНТЯБРЯ 2023
07:00
2491
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.