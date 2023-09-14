В Чехии столкнулись два поезда, три человека ранены

«Около 16:15 на станции Бездечин произошло боковое столкновение грузового и пассажирского поездов, пассажирский поезд, по-видимому, проехал на запрещающий сигнал, ведется расследование», — сообщил пресс-секретарь железнодорожной администрации Душан Гавенда. Пожарные эвакуировали из поезда 37 человек.



Пресс-секретарь службы скорой помощи Моника Новакова сообщила, что медики оказали помощь трем людям с незначительными травмами на месте происшествия. «После оказания помощи пациенты были доставлены в больницу в Млада-Болеславе», — сказала Новакова.



Движение на линии было остановлено и возобновлено после полуночи. Ущерб, нанесенный линии, составляет 100 000 чешских крон, сообщилČTK Душан Гавенда.



«Серьезных повреждений инфраструктуры не было. Поэтому после завершения расследования на месте происшествия, буксировки обоих поездов и ремонта поврежденного участка незадолго до полуночи удалось возобновить работу линии без ограничений», — сказал Гавенда.











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