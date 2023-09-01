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В Чехии собака убила чихуахуа и ранила хозяйку

Анастасия Князева
15 сентября 2023
18:30
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55-летняя женщина и ее партнер пережили неприятное событие, когда они не смогли защитить своего маленького чихуахуа от нападения.
Инцидент случился после часа дня в понедельник, 11 сентября, когда мужчина и женщина выгуливали своего пса. В этот момент к ним приблизилась более крупная собака, которую они ранее не видели, и напала на их маленького питомца. Несмотря на попытки хозяев спасти их животное, чихуахуа, к сожалению, получил смертельные травмы. 

«Полицейский патруль был вызван и вскоре после нападения нашел собаку и ее владельца. Хозяин рассказал, что животное сорвалось с поводка и убежало, а затем напало на другую собаку», — рассказала представитель полиции Барбора Шнеевайс. Сотрудники полиции провели допрос пострадавшей женщины и владельца другой собаки, которая напала на чихуахуа.

«Поскольку ни хозяйка собаки, ни ее партнер не получили серьезных травм, и нападение не было преднамеренным, мы не можем установить состав преступления. Дело передано в компетентный административный орган для рассмотрения нарушения городских правил по выгулу. В данном случае владелец собаки, которая напала на чихуахуа, нарушил городское постановление о правилах выгула собак. Административный орган может наложить штраф и потребовать возместить ущерб», — подытожила пресс-секретарь полиции.

Инцидент произошел в парке во Влашиме.



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