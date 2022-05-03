Отдаете старую одежду на благотворительность в Чехии? Вас удивит, куда она попадет

С большой вероятностью, она окажется на свалке на другом конце света, где будет загрязнять окружающую среду и угрожать здоровью местных жителей.





В Европе, после продовольствия, жилья и транспорта, наибольшее влияние на окружающую среду и изменение климата оказывает потребление текстильных товаров.

Известны проблемы, связанные с огромным расходом воды, необходимой для производства даже одной футболки, а также с транспортировкой одежды через огромные расстояния и с нечеловеческими условиями, в которых часто выполняется производство одежды.





Ненужная одежда, будь то от сетей магазинов или же пожертвования в благотворительные фонды, часто оканчивает свой путь на огромных свалках в Африке и Южной Америке. Там влажная одежда становится идеальным местом для размножения комаров, распространителей болезней. Кроме того, горы брошенных вещей выделяют опасные и токсичные вещества в окружающую среду.





За всем этим стоит так называемая «быстрая мода» — это перепроизводство модной сезонной одежды, которая часто производится в Азии и в развитых странах Севера.





Индустрия моды является одной из самых загрязняющих отраслей в мире. По данным британского телеканала BBC, из 100 миллиардов единиц одежды, произведенных в мире за год, 65% оказываются на свалке в течение всего лишь 12 месяцев. Согласно оценкам ООН, швейная промышленность отвечает за 8-10% глобальных выбросов углекислого газа. Только в Европе потребление текстильных товаров оказывает наибольшее воздействие на окружающую среду и климат, сразу после продовольствия, жилья и транспорта, сообщает Reuters.





Редко обсуждается, что происходит с одеждой после того, как мы решаем избавиться от нее или магазины освобождают полки для новых коллекций.





Хотя частные лица и крупные бренды могут проявлять свою доброту, пожертвовав одежду, большинство вещей в конечном итоге попадает на свалки в развивающихся странах, представляя угрозу для окружающей среды и здоровья местных жителей.





Например, выброшенная нами одежда может окончить свой путь на рынке Кантаманто в Гане — одном из крупнейших рынков подержанной одежды в мире, где работает около 30 000 человек и продается около 15 миллионов единиц одежды каждую неделю.





Еженедельно в Аккру, столицу Ганы, поступают сотни тонн бывшей в употреблении одежды из промышленно развитых стран. Часть из нее сортируется и используется повторно, но значительная часть изношена и заканчивает свой путь на свалке Агбогблоши или даже в океане.





Сначала может показаться, что это выгодно. Одежда, привезенная из Европы, США и Азии в африканские страны, продается местными торговцами и импортерами, которые зарабатывают себе на жизнь. Однако реальность иная.





Прежде всего, из-за огромного потребления в развитых странах, развивающиеся страны и их жители просто не могут потребить всю эту одежду.





Например, перекупщики на рынке Кантаманто закупают одежду огромными пакетами, стоимость которых составляет от 100 до 300 долларов. Они не могут выбирать, что купить и затем продать — футболки, брюки или бюстгальтеры. Они просто покупают все, что находится в упаковке, а ее вес может превышать 50 килограммов, как сообщает Business Insider.





«Многие считают, что, отдавая одежду на благотворительность, они отправляют ее в Африку для нуждающихся. Но на самом деле она продается на условиях, совершенно невыгодных для перекупщиков. Многие вещи в упаковках повреждены, грязные, порванные. Иногда качество такое низкое, что они даже не могут быть проданы и отправляются на свалку», — говорит эксперт по моде Камила Будова.





Джанет Киераваа, владелица одного из рыночных киосков в Кантаманто, поделилась своим опытом с Business Insider, рассказав, что качество одежды давно стало хуже. Если раньше она могла зарабатывать на жизнь, перепродавая одежду, то сегодня у нее идут дела не так хорошо. Она тратит меньше, но при этом платит больше за поставки и иногда даже вынуждена брать в долг. «Хорошую одежду» она может продать за 1,60 доллара, а «дешевую» — за 0,16 доллара.





«Сейчас одежда не настолько хороша, чтобы ее переделывать... Иногда я даже не зарабатываю достаточно, чтобы добраться до дома. Раньше было все намного лучше», — рассказывает свой опыт Наана. Она является швеей, занимающейся ремонтом одежды для владельцев ларьков на рынке Аккры, чтобы сделать ее пригодной (по крайней мере, в некотором виде) для продажи.





Однако есть и другие способы заработка на рынке. Некоторые, включая женщин, которые несут на голове 50-килограммовые грузы, а при этом у них на спине завязаны дети, разносят тяжелые посылки по рынку. Другие гладят одежду утюгами, нагретыми на древесном угле, красят обувь или наносят крахмал на джинсы, чтобы придать им вид новых.





И все это происходит в крайне неблагоприятных условиях и без соблюдения норм безопасности.





Токсичные свалки

Однако большинство одежды все равно попадает на нелегальные свалки, в частности, в городе Кантаманто в Гане, районе Старая Фадама. Там скопившаяся одежда образует свалки высотой до девяти метров, как сообщает Business Insider.





«Вещей так много, что их некуда девать. Кроме того, у продавцов нет складов для хранения. Поэтому распакованные пакеты оставляют где угодно, например, на пляже, где они могут попасть под дождь. Это портит всю одежду внутри и делает ее непригодной для продажи. Более того, одежда впитывает воду, что приводит к недостатку в экосистеме, а также способствует размножению комаров, которые распространяют болезни. А свалки выделяют опасные и токсичные вещества. „Бонусом“ является то, что одежда может попасть в канализацию и загрязнить воду, что может вызвать распространение болезней и засорение канализации», — говорит эксперт по моде Камила Будова.





Лиз Риккетс, соучредитель фонда The Or Foundation, рассказала СМИ о схожем опыте. Помимо предоставления медицинской помощи работникам, получившим травмы при переноске 50-килограммовых тюков на голове, ее фонд также участвует в очистке пляжей от ненужной одежды.





Она объясняет, что куски тряпок образуют длинные переплетенные веревки на пляжах, которые застывают, как камни, и становятся естественной частью окружающей среды. Они также попадают на морское дно, представляя угрозу как для здоровья местного населения, так и для подводной экосистемы.





Однако Гана — не единственная страна, где на нелегальных свалках скапливается одежда из стран Севера и Азии. Чили имеет свой собственный опыт борьбы с постоянно растущим количеством ненужной одежды.





Подробнее о ситуации в Чили:

Ежегодно около 40 000 тонн одежды, ненужной европейцам и американцам и произведенной в Азии, оказывается в чилийской пустыне. Самая сухая пустыня в мире превращается в беспорядочный памятник загрязнению, вызванному быстрой модой.





Южноамериканская страна является крупнейшим на континенте складом одежды. Только в порт Икике, расположенном в так называемой «свободной зоне» Альто-Осписио на севере Чили, ежегодно поступает 59 тысяч тонн непроданной одежды.





«К сожалению, мы превратили наш город в самую большую мусорную свалку... Проблема в том, что только 15% продается, а 85% попадает на нелегальные свалки,» — заявил местный мэр Патрисио Феррейра в интервью британской телекомпании BBC.





Более того, количество одежды в пустыне Атакама постоянно растет. По данным Refinery29, она занимает 300 гектаров территории и, вероятно, будет продолжать занимать еще несколько десятилетий. Если раньше на нелегальную свалку отправлялась одежда, изготовленная из хлопка, то сегодня там лежит одежда, сделанная в основном из полиэстера. Этот материал разлагается значительно медленнее, чем хлопок — даже до 200 лет.





Одним из способов избавления от него является сжигание. Однако токсичные испарения представляют угрозу для местного населения.







Простое решение





До сих пор не существует транснационального механизма, который позволил бы предотвратить попадание тонн использованной одежды в развивающиеся страны и, прежде всего, предотвратить ее огромное производство.





Если страны хотят решить эту проблему, они делают это на национальном уровне. Например, в августе этого года Уганда ввела запрет на импорт бывшей в употреблении одежды, сообщает Reuters.





Если в Чили нет жесткого законодательства в отношении импорта одежды, и поэтому она оказывается в пустыне Атакама, то в Боливии или Перу, где законодательно запрещен ввоз некачественного текстиля, ситуация иная, сообщает далее Refinery29.





ЕС также пытается создать единое законодательство. Летом этого года Еврокомиссия предложила правила, согласно которым производители будут нести ответственность за весь жизненный цикл текстильной продукции. Таким образом, в настоящее время готовится не менее 16 законодательных актов, призванных заставить модные компании отвечать за воздействие производимой ими одежды на окружающую среду.





«Индустрия моды как-то избежала регулирования, но мы видим, что она оказывает большое давление на природные ресурсы и загрязняет окружающую среду. Мы должны реагировать», — цитирует агентство Reuters слова еврокомиссара по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргинии Синкевичуса. Он выступал на Глобальном саммите моды в Копенгагене. Рассматриваемые правила должны вступить в силу в течение нескольких лет.





Для сравнения: в ЕС ежегодно образуется 12,6 миллионов тонн текстильных отходов. Только на одежду и обувь приходится 5,2 миллиона тонн отходов, что эквивалентно 12 килограммам отходов на человека в год. В настоящее время только 22% потребительских текстильных отходов сортируется для повторного использования или переработки, а остальные часто сжигаются или захораниваются.





Несмотря на отсутствие единого законодательства ЕС в отношении текстильных отходов, Франция является одной из наиболее продвинутых стран Союза в этом отношении. В феврале 2020 года там был принят закон AGEC, направленный на борьбу с отходами и развитие циркулярной экономики во Франции.





Он уже ввел в действие, например, запрет на переупаковку свежих фруктов и овощей в пластиковую упаковку для веса менее 1,5 килограмма или решение о том, что государство больше не будет закупать одноразовый пластик для использования на своих рабочих местах или на организуемых им мероприятиях. Устав AGEC распространяется также на предприятия модной и текстильной промышленности.





Благодаря одному из последних законодательных актов, который вступит в силу в октябре, французы смогут требовать возмещение расходов на ремонт одежды и обуви в мастерских одежды или обуви, в пределах от шести до 25 евро, при определенных условиях. Об этом сообщает британская газета The Guardian.





Однако, согласно мнению эксперта Будовой, даже решение французского правительства не привело к кардинальным изменениям в местной индустрии моды. «Если бренды быстрой моды продолжат призывать покупателей приобретать вещи все чаще и чаще, они будут делать это», — поясняет она.





«Мы поддаемся влиянию общественного мнения, мы покупаем новую одежду каждый сезон, потому что не можем размещать две фотографии в Instagram, на которых мы в одном и том же наряде. И вы делаете это, потому что хотите соответствовать этим общественным ожиданиям», — дополняет чешский эксперт.





Долгосрочное решение, по мнению экологов и экспертов по устойчивому развитию, включая Будову, кажется очевидным: нам следует потреблять меньше. Это относится и к одежде.















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