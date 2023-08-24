Последний жаркий день в году: температура в Чехии поднялась выше 30 градусов
19 сентября 2023
15:30
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Чехия пережила еще один жаркий день, в некоторых местах термометры показывали более 30 градусов Цельсия. Скорее всего, это был последний такой день в текущем году.
Самый высокий показатель был зафиксирован в Тухани, Среднечешский край, где температура достигла 30,9 градусов Цельсия. Об этом сообщила Бланка Гвождикова из Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).
С учетом прогноза и времени года вряд ли в Чехии повторится день с 30-градусной жарой в этом году. «Это маловероятно. В четверг ожидается температура от 24 до 28 градусов. Теоретически, где-то в этот день тоже может быть 30 градусов», — добавила Гвождикова.
Во вторник прогнозируется облачная или частично облачная погода, с температурой воздуха до 23 градусов, а на юге Моравии местами до 25 градусов.
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