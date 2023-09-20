Студенту, который выпрыгнул из окна гимназии, сделали несколько операций

Подросток, выпрыгнувший из окна второго этажа гимназии Босковице в конце урока во вторник утром, перенес сложную операцию.

«Вчера ему сделали операцию. Сейчас его состояние стабильно, и он находится в отделении ARO», — сообщила в среду изданию Seznam Zprávy пресс-секретарь Университетской больницы Брно Вероника Плаха.

По данным СМИ, на самом деле это была серия операций. Мальчик поступил в больницу с тяжелыми травмами, поэтому на место прибыли несколько хирургических бригад, и операция заняла много времени. Но к утру среды студент был в сознании, и врачи констатировали удовлетворительное клиническое состояние.

Что предшествовало происшествию во вторник, пока неизвестно. Ученики и учителя средней школы хранят молчание. Сразу после инцидента было принято решение не разглашать никакой информации о том, что произошло в школе.

«Мы вообще ничего не можем сказать, у нас очень строгое эмбарго. Пожалуйста, оставьте нас в покое», — ответил один из преподавателей на вопрос корреспондента. Остальные лишь молча покачали головами.

Директор школы Алена Свановская отказалась комментировать инцидент, произошедший во вторник. В среду она опубликовала заявление, в котором описала реакцию школы.

«Сразу же после инцидента мы сотрудничали со службами спасения и следователями. В школу были вызваны кризисные психологи из чешской полиции и пожарной службы, а школьный психолог был вызван обратно в гимназию из адаптационного центра для новых учеников. Мы оказали психологическую помощь пострадавшим ученикам и учителям, а также встретились с родителями», — написала она.

Она также поблагодарила коллег, учеников и спасателей за быстрое реагирование, а Южноморавский регион — за помощь. «Наши мысли сейчас с семьей», — добавила директор школы.

Как пишут СМИ, мальчику около 17 лет. Издание «Бланенский дневник» пишет, что несчастный случай произошел в конце третьего урока. Вскоре после звонка, когда ученики собирались на очередной урок, мальчик открыл окно и выпрыгнул, сообщает газета.

Учредителем гимназии в Босковице является Южноморавский край. По словам регионального советника по образованию Карела Юрки (ODS), причина, по всей видимости, не связана с обстоятельствами во время урока.

Он также отметил, что все произошло в конце урока, когда учитель еще присутствовал в классе. Он добавил, что искренне надеется, что мальчик оправится от полученных травм. «Сейчас нецелесообразно выносить какие-либо необоснованные суждения, не имея, в частности, заключения полиции. В настоящее время мы не будем давать дальнейших комментариев по этому вопросу, учитывая интересы семьи и возраст школьника», — сказал он.











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