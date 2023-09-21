ФОТО: в Марианских Лазнях сгорел Карлштейн

«В ночь со среды на четверг в парке миниатюр „Богеминиум“ в Марианских Лазнях сгорел киоск с напитками», — сообщил утром в четверг пресс-секретарь пожарной службы Мартин Касал, добавив, что сообщение о пожаре поступило пожарным после 4:30.

«К тому времени, когда они прибыли на место происшествия, весь деревянный киоск был охвачен огнем», — продолжил пресс-секретарь.







«Огонь уничтожил все здание, и пожарные вынесли из очага возгорания несколько баллонов, которые они охладили», — добавил Касал.

Но, к сожалению, это было еще не все. «Огонь повредил расположенный рядом макет замка Карлштейн», — подтвердил представитель пожарной службы, сообщив, что в рамках операции была объявлена пожарная тревога II уровня, а на месте происшествия работали шесть пожарных подразделений.







«Причина пожара и размер ущерба выясняются», — заключил Касал.







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