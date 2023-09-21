Чешские железные дороги вновь повысят тарифы

«Обычно мы корректируем тарифы в том же объеме, что и государство», — сказала Právo Ванда Райнохова, пресс-секретарь железных дорог. Она отметила, что в ближайшие дни перевозчик даст более конкретную информацию. Чешские железные дороги раньше регулярно корректировали тарифы в соответствии с величиной средней инфляции за предыдущий год. В прошлом году они нарушили это правило и в период исключительно высокой инфляции стали ориентироваться на уровень цен текущего года.

Скидка для студентов и пожилых людей сохранится

Как уже сообщало Právo, из ценового бюллетеня также следует, что 50-процентная скидка на проезд для студентов и пожилых людей сохранится.

Группа ČD сообщила о валовой прибыли в размере 987 млн крон за первое полугодие текущего года, что почти на 2 млрд крон больше, чем в прошлом году. В первом полугодии 2022 года группа была еще в минусе, получив убыток в размере 931 млн крон, а последний раз о полугодовой прибыли сообщалось в 2019 году.

Возвращение людей в поезда, успокоение энергетического рынка и укрепление кроны — все это способствовало получению высоких результатов. В частности, по данным компании, улучшились показатели пассажирских перевозок.

Доходы железных дорог от международных пассажирских перевозок выросли на треть.

«Уже сейчас мы перевозим больше пассажиров, чем в 2019 году. Оживление происходит в основном за счет туристов, в том числе из-за рубежа», — подтвердил генеральный директор Михал Крапинец.

Количество пассажиров увеличилось

В целом количество пассажиров увеличилось. В первом полугодии ČD перевезли 79 млн человек, что на 6% больше, чем в прошлом году.

Прибыльному полугодию для пассажирского транспорта способствовал рост доходов от продажи билетов, которые по сравнению с прошлым годом увеличились на 18%, до 4,6 млрд крон.

В грузовом транспорте валовая прибыль за полугодие составила 481 млн крон, что на 300 млн крон больше, чем в прошлом году. Выросли показатели дочерней компании ČD Cargo по перевозкам за рубежом. Компания работает в семи странах, а наибольший рост доходов от грузоперевозок наблюдался в Германии.











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