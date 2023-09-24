Чехия переживает эпоху повышенной иммиграции

Чешский рынок труда не в состоянии покрыть потребности производственных компаний и сферы услуг. У чехов нет материального стимула работать на кассовых аппаратах в супермаркетах, в ресторанах или на автоматических линиях промышленных предприятий. Вакансий так много, что нет проблем найти другую, более высокооплачиваемую работу.



За последние 20 лет число иностранцев, работающих в Чехии, значительно увеличилось. Сегодня их насчитывается около 1 миллиона. Их доля в составе рабочей силы составляет сегодня почти 18%. Наиболее широко представлены словаки (около 200 000 человек), которых, пожалуй, даже нельзя считать иностранцами. Все больше украинцев, а также поляков, румын, болгар и венгров, выходцев из таких стран, как Киргизия и Азербайджан.



Очевидно, что доля иностранцев в чешской экономике продолжит расти. Население стареет, и для того, чтобы экономика развивалась, требуется больше работников. Вопрос лишь в том, какими темпами будет расти число иностранцев в Чехии и из каких стран.



С одной стороны, чешская экономика нуждается в низкоквалифицированных специалистах для работы в сфере обслуживания, таких как уборщики улиц, складские работники в супермаркетах, операторы производственных линий, а также сиделки для пожилых людей.



«Есть свидетельства, что иммиграция работников, особенно тех, кто готов выполнять низкооплачиваемую работу, положительно сказывается на экономике. Молодые люди, в частности, вносят вклад в налоговую систему», — сказал лауреат Нобелевской премии, экономист Абхиджит Банерджи.



Однако Чехия заинтересована в привлечении высококвалифицированных специалистов, например в области информационных технологий, технических специальностей или научных исследований. Иностранцы всегда более активны в чужой стране и быстрее продвигаются вверх по социальной лестнице. В кадровом составе американских университетов или стартапов, ставших огромными компаниями, очень сильно представлены иммигранты. Таким образом, общество в целом выигрывает от иммигрантов.



Однако государству важно оказывать существенную поддержку той части общества, которая теряет работу в результате изменений в экономике, например деиндустриализации. «Во Франции, например, протесты и насилие со стороны движения „желтых жилетов“ происходят главным образом потому, что государство не смогло перераспределить свои доходы», — говорит Банерджи.



По мнению нобелевского лауреата, государственные деньги должны поступать в пострадавшие регионы, чтобы люди не стали жертвами потери жизненных перспектив и разочарования, которое приводит к алкоголизму, социальным отклонениям и преждевременной смерти.



Общество не функционирует идеально, как в экономических моделях, в которых люди автоматически перемещаются туда, где больше всего рабочих мест. Вместо этого люди остаются там, где у них есть друзья и, главное, определенный статус в обществе. Именно поэтому так трудно накануне пенсии устроиться на работу по новой специальности, несмотря на все усилия по переобучению. Пожилой шахтер не пойдет работать сантехником, где ему придется многому учиться и заново завоевывать уважение коллег.



Культурные различия всегда будут вызывать напряженность, и люди всегда будут сваливать свое недовольство на кого-то другого. Но недовольство не должно превращаться в явление, которое меняет политическую сцену, приводя во главу государства Дональда Трампа, немецкую AfD и других экстремистов, планомерно или хаотично разрушающих основы демократического истеблишмента.



Либеральный капитализм, в котором мы живем, позволил нам стать чрезвычайно богатыми и жить в достатке, не подвергаясь преследованиям за высказывания на публике или в барах.







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