В Чехии некому лечить детей, зависимых от алкоголя и наркотиков
25 сентября 2023
21:00
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Когда говоришь «зависимость» о детях до 14 лет, первое, что приходит на ум, — это неконтролируемая тяга к мобильным телефонам, социальным сетям или компьютерным играм. Однако эксперты отмечают, что в последние годы дети все чаще пристращаются к алкоголю, наркотикам и медикаментам.
Таким детям очень сложно получить помощь, поскольку большинство наркологических клиник специализируются на подростках от 15 лет и старше.
За десять лет их стало вдвое больше. «На практике мы наблюдаем рост аддиктивного поведения среди детей и подростков. Дети до 14 лет все чаще злоупотребляют комбинациями алкоголя, наркотиков и лекарств, а наркологические службы для этой возрастной группы в нашей стране полностью отсутствуют», — отметила недавно на парламентском семинаре Мартина Кайзарова, руководитель отдела социально-правовой защиты детей в Тршинеце.
Директор «Линии безопасности» Соня Петрашкова подтвердила, что растет число «интервенций», то есть ситуаций, когда работник вынужден вызывать профессиональную помощь ребенку, попавшему в беду.
Чаще всего они обращаются к токсикологам, что означает, что звонящий ребенок находится под воздействием опасных для жизни веществ. «В прошлом году за весь год было 122 вызова, а в этом году в сентябре мы уже превысили это число. Чаще всего мы обращаемся в токсикологию», — говорит Петрашкова. По ее словам, речь идет не только о попытках самоубийства.
Йиржи Пиларж, заместитель директора пражского Центра педагогической помощи имени Кличова, сказал, что в этом возрасте дети чаще всего экспериментируют с запрещенными веществами, что может привести к зависимости.
«Мы принимаем в Центре педагогической помощи детей с 15 лет, но амбулаторно лечим и детей более младшего возраста, встречаемся и с 12-летними, и с 10-летними. Их, безусловно, больше. Если сравнить данные двенадцатилетней давности и прошлого года, то рост составил 50%», — сказал Пиларж в интервью.
«После ковида ситуация стала намного хуже, но дело не только в ковиде. Детям все труднее справляться с трудными жизненными ситуациями, они не справляются со стрессом, убегают от проблем», — сказал врач. «Однако с медицинской точки зрения есть отставание. Детские психиатры и психологи в дефиците, психиатрические больницы практически не принимают детей», — добавил Пиларж.
Одной из амбулаторных клиник, предлагающих помощь детям-наркоманам, является наркологическая клиника при Пражской общей университетской больнице. «У нас определенно есть рост, хотя он относительно постепенный по сравнению с так называемыми ненаркотическими зависимостями», — сказал Právo Михал Миовски, руководитель клиники.
Концепция уже существует
«Речь идет об алкоголе, психостимуляторах, каннабисе и наркотиках, в таком порядке. Опиаты не характерны для детской клиентуры», — уточнил он.
Миовский также сообщил, что концепция педиатрической и подростковой помощи в области наркологии в настоящее время проходит процедуру внутреннего обсуждения и направляется в правительство. Она должна помочь законодательно закрепить те учреждения, которые должны оказывать помощь детям-наркоманам. «Детские службы не имеют возможности развиваться, поэтому государство должно что-то делать», — сказал Миовский.
По его словам, некоторые учреждения уже создаются. «В Чехии у нас около восьми амбулаторных клиник и пилотных проектов. Один из них — диагностический институт в районе Крч (Прага), где есть стационарная служба для детей. Но нам нужны законодательные коррективы», — сказал он.
«Мы находимся в ситуации, когда знаем, как назвать проблему, знаем, что нужно делать. Осталось только, чтобы государство заняло определенную позицию», — добавил Миовский.
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