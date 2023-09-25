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Самая известная женщина-священник в Чехии — лесбиянка

Новости 420on
26 сентября 2023
14:00
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Священник чешско-гуситской церкви Мартина Виктория Копецка, известная публике по участию в танцевальном конкурсе StarDance, призналась, что живет с женщиной. По словам Копецкой, она рассчитывала, что из-за этого ей придется уволиться с работы.

 Об этом она заявила в интервью новостному серверу Novinky.cz. 
 
Что побудило Копецкую публично рассказать о своей сексуальной ориентации? 
 
«Среди основных причин — решение больше не притворяться, не лгать, желание жить в правде. Конечно, я думала о том, насколько болезненным может быть все это, каковы будут последствия, реакция. Я также задавала себе вопросы: почему именно я должна признаться? Какое кому дело до моей личной жизни? Но потом я вспомнила о молодых прихожанах, о том, с какой тревогой они приходят, потому что их близкие не принимают их, например, из-за их ориентации в отношениях. Так что если моя откровенность поможет хотя бы одному из них, имеет смысл рассказать свою историю», — сказала Копецкая в интервью.
 
По словам Копецкой, она думала, что ей придется оставить приходское служение. 
 
«С другой стороны, мой настоятель, епископ, знает о моей „тайне“ уже около десяти лет. Я ценю то, что могу ему доверять, и это доверие сохраняется. Я до сих пор служила в храме Святого Николая на Староместской площади в Праге... Может случиться так, что, исходя из реакции верующих, нам придется решать вопрос о моей приходской жизни. Я ценю Церковь как свой духовный дом», — рассуждает Копецка, которая в последние дни направила сообщения о своей сексуальной ориентации начальству и ближайшим прихожанам. 

 «Мне было нелегко», — говорит Копецка, добавляя, что она получила положительные и поддерживающие ответы.
 



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Чехия лгбт церковь

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