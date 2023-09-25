Самая известная женщина-священник в Чехии — лесбиянка
26 сентября 2023
14:00
687
Священник чешско-гуситской церкви Мартина Виктория Копецка, известная публике по участию в танцевальном конкурсе StarDance, призналась, что живет с женщиной. По словам Копецкой, она рассчитывала, что из-за этого ей придется уволиться с работы.
Об этом она заявила в интервью новостному серверу Novinky.cz.
Что побудило Копецкую публично рассказать о своей сексуальной ориентации?
«Среди основных причин — решение больше не притворяться, не лгать, желание жить в правде. Конечно, я думала о том, насколько болезненным может быть все это, каковы будут последствия, реакция. Я также задавала себе вопросы: почему именно я должна признаться? Какое кому дело до моей личной жизни? Но потом я вспомнила о молодых прихожанах, о том, с какой тревогой они приходят, потому что их близкие не принимают их, например, из-за их ориентации в отношениях. Так что если моя откровенность поможет хотя бы одному из них, имеет смысл рассказать свою историю», — сказала Копецкая в интервью.
По словам Копецкой, она думала, что ей придется оставить приходское служение.
«С другой стороны, мой настоятель, епископ, знает о моей „тайне“ уже около десяти лет. Я ценю то, что могу ему доверять, и это доверие сохраняется. Я до сих пор служила в храме Святого Николая на Староместской площади в Праге... Может случиться так, что, исходя из реакции верующих, нам придется решать вопрос о моей приходской жизни. Я ценю Церковь как свой духовный дом», — рассуждает Копецка, которая в последние дни направила сообщения о своей сексуальной ориентации начальству и ближайшим прихожанам.
«Мне было нелегко», — говорит Копецка, добавляя, что она получила положительные и поддерживающие ответы.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
26 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
127
26 СЕНТЯБРЯ 2023
15:01
81597
26 СЕНТЯБРЯ 2023
13:06
3823
26 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
360
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
26 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
127
26 СЕНТЯБРЯ 2023
15:01
81597
26 СЕНТЯБРЯ 2023
13:06
3823
26 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
360
26 СЕНТЯБРЯ 2023
10:00
1402
26 СЕНТЯБРЯ 2023
08:41
716
26 СЕНТЯБРЯ 2023
07:00
1046
25 СЕНТЯБРЯ 2023
23:00
1019
25 СЕНТЯБРЯ 2023
22:00
630
25 СЕНТЯБРЯ 2023
21:00
880
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.