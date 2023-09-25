Проверки показали нарушения при продаже 40% одноразовых электронных сигарет

«Одноразовые электронные сигареты становятся все более популярными, особенно среди молодежи. Молодых привлекает красочная упаковка с заманчивыми ароматами, а маркировка пачек и способ продажи не всегда соответствуют требованиям действующего законодательства», — говорится в обосновании проверки.

В центре внимания гигиенистов были одноразовые электронные сигареты с никотином и без никотина, причем безникотиновые сигареты составили примерно одну восьмую часть от 397 проверенных образцов.

165 проверенных образцов оказались бракованными из-за плохой маркировки. Чаще всего на сигаретах отсутствовала необходимая информация на чешском языке или были указаны не все ингредиенты.

«Ошибка, когда в продукции не перечислены все ингредиенты в порядке убывания веса, может повлиять на решение потребителя о том, использовать или нет данный продукт, а также на его здоровье в случае аллергии или чувствительности к какому-либо из содержащихся ингредиентов», — объяснили в министерстве необходимость проверок.

Некоторые страны ЕС намерены перейти к полному запрету одноразовых электронных сигарет, которые особенно популярны среди молодежи и частично заменили обычные табачные изделия.

По данным исследования, недавно представленного Министерством здравоохранения, 20% чешских школьников в возрасте от 13 до 15 лет употребляет табачные изделия. Пятая часть из них заявила об электронных сигаретах. В связи с этим министерство уже объявило о намерении ограничить рекламу этих альтернативных продуктов и сделать их более дорогими.











Следите за новостями Чехии в соцсетях:





