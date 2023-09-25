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Проверки показали нарушения при продаже 40% одноразовых электронных сигарет

Новости 420on
26 сентября 2023
16:00
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Проверка маркировки одноразовых электронных сигарет, проведенная гигиеническими станциями в Чехии, показала, что более 40% продукции не соответствует предъявляемым требованиям. Как сообщили в Минздраве, в 26 случаях были наложены штрафы, еще в 31 случае продукция была изъята из продажи и утилизирована.
«Одноразовые электронные сигареты становятся все более популярными, особенно среди молодежи. Молодых привлекает красочная упаковка с заманчивыми ароматами, а маркировка пачек и способ продажи не всегда соответствуют требованиям действующего законодательства», — говорится в обосновании проверки.
 
В центре внимания гигиенистов были одноразовые электронные сигареты с никотином и без никотина, причем безникотиновые сигареты составили примерно одну восьмую часть от 397 проверенных образцов.
 
165 проверенных образцов оказались бракованными из-за плохой маркировки. Чаще всего на сигаретах отсутствовала необходимая информация на чешском языке или были указаны не все ингредиенты.
 
«Ошибка, когда в продукции не перечислены все ингредиенты в порядке убывания веса, может повлиять на решение потребителя о том, использовать или нет данный продукт, а также на его здоровье в случае аллергии или чувствительности к какому-либо из содержащихся ингредиентов», — объяснили в министерстве необходимость проверок.
 
Некоторые страны ЕС намерены перейти к полному запрету одноразовых электронных сигарет, которые особенно популярны среди молодежи и частично заменили обычные табачные изделия.
 
По данным исследования, недавно представленного Министерством здравоохранения, 20% чешских школьников в возрасте от 13 до 15 лет употребляет табачные изделия. Пятая часть из них заявила об электронных сигаретах. В связи с этим министерство уже объявило о намерении ограничить рекламу этих альтернативных продуктов и сделать их более дорогими.
 
 



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сигареты Чехия

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