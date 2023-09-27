Полиция Чехии расследует дело о домогательстве к несовершеннолетней девочке
28 сентября 2023
11:00
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Полиция с начала этой недели расследует инцидент, предположительно произошедший перед начальной школой имени Йозефа Гочара в самом центре Градцa-Кралове. Неизвестный злоумышленник приставал к несовершеннолетней школьнице, ученице первого класса. Предполагается, что это произошло вскоре после начала занятий.
«Я могу подтвердить, что мы занимаемся этим случаем домогательства и проводим интенсивное расследование, но это все, что мы можем и хотим сказать на данный момент», — заявила представитель полиции Эва Прахаржова.
Полиция узнала об этом случае от администрации школы. «Да, на нашего ученика было совершено нападение, и мы сразу же передали это дело в полицию для расследования. Мы также проинформировали и проинструктировали преподавательский состав, детей и их родителей», — сказал директор школы Петр Садилек.
Он не стал предоставлять более подробную информацию, учитывая возраст девочки и продолжающееся расследование. Он сообщил лишь, что узнал о случившемся от пострадавшей, которая сама рассказала об этом школьным педагогам.
Во вторник в электронном письме родителям директор сообщил, что в понедельник возле школы находился подозрительный мужчина, который подошел к несовершеннолетней девочке и стал ее домогаться.
«Нам в школе сказали, что если кто-то к нам подойдет, то нужно убегать. А если кто-то странно с нами разговаривает, стоит быстро рассказать об этом взрослым», — добавил один из школьников.
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