Полиция Чехии расследует дело о домогательстве к несовершеннолетней девочке

«Я могу подтвердить, что мы занимаемся этим случаем домогательства и проводим интенсивное расследование, но это все, что мы можем и хотим сказать на данный момент», — заявила представитель полиции Эва Прахаржова.

Полиция узнала об этом случае от администрации школы. «Да, на нашего ученика было совершено нападение, и мы сразу же передали это дело в полицию для расследования. Мы также проинформировали и проинструктировали преподавательский состав, детей и их родителей», — сказал директор школы Петр Садилек.

Он не стал предоставлять более подробную информацию, учитывая возраст девочки и продолжающееся расследование. Он сообщил лишь, что узнал о случившемся от пострадавшей, которая сама рассказала об этом школьным педагогам.

Во вторник в электронном письме родителям директор сообщил, что в понедельник возле школы находился подозрительный мужчина, который подошел к несовершеннолетней девочке и стал ее домогаться.

«Нам в школе сказали, что если кто-то к нам подойдет, то нужно убегать. А если кто-то странно с нами разговаривает, стоит быстро рассказать об этом взрослым», — добавил один из школьников.







Следите за новостями Чехии в соцсетях:





