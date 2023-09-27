Чешские семьи вновь будут платить за возобновляемые источники энергии

Как заявили министр финансов Збынек Станюра (ODS) и министр промышленности и торговли Юзеф Сикела (STAN), домашние хозяйства и компании вновь будут платить 599 крон за каждый потребленный мегаватт-час. Государство пошло на этот шаг в связи с падением цен на электроэнергию, то есть на том основании, что в льготе больше нет необходимости.

«Когда вам на 100% доплачивают за возобновляемую энергию, это общая мера, которая затрагивает и тех, кто в ней нуждается, и тех, кто в ней не нуждается», — сказал министр Станюра.

По его словам, семьи, которые окажутся в сложной ситуации, могут воспользоваться другими формами поддержки, например жилищным пособием.

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) не ожидает, что возврат к начислению платы окажет какое-либо «драматическое» воздействие на домохозяйства и предприятия.

«Мы должны помнить, что прошлый и нынешний год были исключительными во многих отношениях. Цены на энергоносители взлетели до немыслимых высот. Мы отреагировали на это», — объяснил Фиала.

«Сейчас цены на энергоносители снижаются, и, по мнению большинства экспертов, снижение должно продолжиться. Это повод, чтобы государство и налогоплательщики перестали субсидировать цены, как это было до сих пор. Никаких резких последствий для населения и бизнеса не ожидается», — добавил он.

Правительство пошло на отмену платы за возобновляемые источники энергии для населения осенью прошлого года из-за высоких цен на энергоносители.

Эта льгота действует с октября прошлого года до конца текущего года. До введения этой меры примерно половину взносов платило государство, а другую половину — потребители.

Если бы платежи были разделены, как в предыдущие годы, то среднее домохозяйство платило бы за энергию дополнительно около 1 800 крон в год.

«Что касается предприятий, то для них предусмотрено увеличение законодательного минимума, то есть там все то же самое, 490 крон без НДС, если только они не находятся в режиме резервирования», — добавил Сикела.

По оценкам Управления по регулированию энергетики (ERU), общие расходы на поддержку возобновляемых источников энергии в следующем году составят около 36 млрд крон.











Следите за новостями Чехии в соцсетях:











