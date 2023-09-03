Патруль на каждой пригородной линии. Чешские железные дороги улучшают безопасность в поездах

«Сейчас у нас шесть патрулей, которые контролируют безопасность более чем 40 утренних и вечерних рейсов. В то же время мы укрепляем безопасность на некоторых разворотных станциях», — сказал Йиржи Ешета, член совета директоров и заместитель генерального директора ČD по пассажирским перевозкам.

По его словам, патрули помогают, например, высаживать людей, не имеющих билетов или нарушающих условия перевозки. В ближайшие месяцы количество патрулей будет увеличено. По словам Ешета, цель состоит в том, чтобы «охватить патрулями безопасности в вечерние и утренние часы все основные пригородные линии».

Эти меры являются частью кампании «Вместе за чистоту поездов», направленной в первую очередь на борьбу с вандализмом на железных дорогах. Железные дороги действуют в сотрудничестве со Среднечешским краем.

«Мы хотим, чтобы пассажиры в поездах чувствовали себя как в культурной среде, а не как в заброшенном помещении. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы поезда были не только современными, но и чистыми во всех отношениях. Совместно с Чешскими железными дорогами мы подготовили, как мне кажется, достаточно эффективный комплекс различных мер, включая частую и эффективную уборку поездов. По информации, которую мы получаем непосредственно с мест, установленные нами меры возымели эффект, и я могу сказать, что ситуация улучшилась», — добавил Петр Борецкий, советник Среднечешского края по общественному транспорту.

Патрули будут также охранять поезда на всех поворотных станциях не позднее чем с января 2024 года.













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