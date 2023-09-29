Мужчина заказал поддельный аттестат о среднем образовании, теперь ему грозит три года тюрьмы
30 сентября 2023
08:55
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В Чехии 24-летний мужчина заказал поддельный диплом о среднем образовании. Затем он предъявил его на новом месте работы. Позже он повторил этот сценарий еще раз. Полиция предъявила ему обвинения в подделке и изменении государственного документа.
Пресс-секретарь полиции Дагмар Брожова сообщила, что мужчине грозит до трех лет лишения свободы. «Он заказал поддельный аттестат об окончании средней школы, выданный от имени учебного заведения в Пльзене. Затем он предъявил этот документ своему работодателю в первый же день выхода на работу, зная, что это подделка», — сказала Брожова.
Она добавила, что данный человек никогда не учился в пльзеньской средней школе.
«Сотрудники уголовного розыска связались со всеми предыдущими работодателями обвиняемого и выяснили, что он принес подделку еще на одно место работы», — сказала она.
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