Мужчина заказал поддельный аттестат о среднем образовании, теперь ему грозит три года тюрьмы

Пресс-секретарь полиции Дагмар Брожова сообщила, что мужчине грозит до трех лет лишения свободы. «Он заказал поддельный аттестат об окончании средней школы, выданный от имени учебного заведения в Пльзене. Затем он предъявил этот документ своему работодателю в первый же день выхода на работу, зная, что это подделка», — сказала Брожова.





Она добавила, что данный человек никогда не учился в пльзеньской средней школе.





«Сотрудники уголовного розыска связались со всеми предыдущими работодателями обвиняемого и выяснили, что он принес подделку еще на одно место работы», — сказала она.









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