Камера запечатлела спасение пассажиров воздушного шара после несчастного случая в Остраве

О происшествии стало известно в воскресенье, а в понедельник полиция добавила новые подробности.





Кроме 26-летнего пилота и его коллеги, на шаре летели 24 пассажира. Проблема возникла после 18.00 в районе Марианске Горы в Остраве. Полицию вызвал свидетель, который видел, как воздушный шар врезался в ветку дерева.





«Впоследствии выяснилось, что воздушный шар также врезался в здание школы на улице Зелена», — сообщила представитель полиции Эва Михаликова.





В итоге сотрудники полиции с помощью веревок, сброшенных пилотом, доставили воздушный шар на землю в районе перекрестка у Городской водопроводной станции.





«Воздушный шар благополучно достиг земли», — сообщил по рации один из полицейских.





К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Дыхательный тест на алкоголь, а также тесты на наркотики дали отрицательный результат.





По словам пресс-секретаря, полиция продолжает расследовать это дело по подозрению в создании общей опасности по неосторожности.

















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