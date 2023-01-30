Камера запечатлела спасение пассажиров воздушного шара после несчастного случая в Остраве
2 октября 2023
17:00
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Воздушный шар, который потерпел бедствие во время полета над Остравой и врезался в здание школы, в итоге был посажен полицейскими с помощью тросов. Спасательная операция была зафиксирована полицейской камерой. Кадры самой аварии, снятые пользователями социальных сетей, также попали в Интернет.
О происшествии стало известно в воскресенье, а в понедельник полиция добавила новые подробности.
Кроме 26-летнего пилота и его коллеги, на шаре летели 24 пассажира. Проблема возникла после 18.00 в районе Марианске Горы в Остраве. Полицию вызвал свидетель, который видел, как воздушный шар врезался в ветку дерева.
«Впоследствии выяснилось, что воздушный шар также врезался в здание школы на улице Зелена», — сообщила представитель полиции Эва Михаликова.
В итоге сотрудники полиции с помощью веревок, сброшенных пилотом, доставили воздушный шар на землю в районе перекрестка у Городской водопроводной станции.
«Воздушный шар благополучно достиг земли», — сообщил по рации один из полицейских.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Дыхательный тест на алкоголь, а также тесты на наркотики дали отрицательный результат.
По словам пресс-секретаря, полиция продолжает расследовать это дело по подозрению в создании общей опасности по неосторожности.
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