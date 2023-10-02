ФОТО: в гимназии в Кромержиже произошла утечка химического вещества. Пожарные эвакуировали 700 человек
3 октября 2023
11:30
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Около 600 учащихся и сотрудники учебного заведения были вынуждены 2 октября покинуть здание гимназии в центре Кромержижа. Причиной эвакуации стала утечка неизвестного химического вещества. В результате происшествия никто не пострадал. Весь день на месте работали пожарные. Они вошли в здание в специальных костюмах и вызвали на помощь химическую лабораторию из Френштата-под-Радгоштем. По словам представителя пожарных, работы будут продолжены 3 октября.
Пожарные прибыли в гимназию на площади Масарика в Кромержиже в 09:30. «В подвале местной гимназии было разлито химическое вещество, которое затем вступило в реакцию», — сообщила Люция Яворжикова, пресс-секретарь региональной пожарной службы.
После утечки неизвестного вещества люди из здания были эвакуированы. «Командир спасателей вызвал на место происшествия сотрудников химической лаборатории из Френштата-под-Радгоштем. Они проведут анализ вещества и предложат дальнейшие действия. Можно предположить, что операция займет еще несколько часов. По этой причине движение транспорта в районе школы будет ограничено», — добавила представитель пожарной службы.
Директор гимназии после полудня не располагал дополнительной информацией о происшествии, поскольку пожарные все еще находились в школе. «Главное, что все в порядке, никто не пострадал», — сказал Йозеф Хавела. По его словам, происшествие может быть связано с текущими ремонтными работами в подвале здания. Там хранятся химические вещества для учебных целей. Случайная утечка и реакция произошли во время расчистки территории.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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