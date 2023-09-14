В горах Крконоше обнаружены волки
3 октября 2023
18:00
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В Крконошских горах обитает от шести до одиннадцати волков, подтвердил во вторник Радек Драхны, пресс-секретарь администрации Крконошского национального парка (KRNAP). По его словам, в чешской части парка находятся две волчьи территории. Он отметил, что впервые в современной истории было также подтверждено размножение обыкновенного волка. Это произошло в стае на польской стороне гор, населяющей восточную часть Крконоше.
Более интенсивное присутствие волков в Крконошах фиксируют с начала этого года. «Можно с уверенностью утверждать, что Крконошские горы вновь стали местом обитания волков. Об этом свидетельствует более сотни сообщений за последние полгода, когда общественность и наши сотрудники рассказывали о непосредственных встречах с волками или об обнаружении признаков их обитания», — говорится в пресс-релизе Драхны.
Чаще всего сообщения о встречах поступают из окрестностей Черны и Лишчи-Горы, Шпиндлерув-Млина, Гаррахова и Рыхора.
«На территории KRNAP мы в большей степени можем рассчитывать на возвращение волков, чем на окружающей открытой местности. Национальный парк является подходящей средой для их существования в силу своего предназначения и характера экосистемы», — пояснил представитель KRNAP.
Администраторы KRNAP ведут наблюдение за волками в сотрудничестве с Университетом Менделя в Брно. Они устанавливают фотоловушки в полевых условиях, регистрируют сообщения населения и наносят на карту следы пребывания волков, т. е. волчьи следы и помет. Этой зимой планируется провести первое картирование территории в горах Крконоше и попытаться получить более полные данные о распространении этих зверей.
«Волк способен преодолевать большие расстояния за короткое время, и для него не проблема пробежать через все Крконоше за несколько часов. У нас есть несколько снимков с фотоловушек», — рассказывает Каролина Микслова, зоолог из Управления KRNAP.
Картографирование волков уже несколько лет ведется в районе Броумова на севере Краловеградецкого края, где волки постоянно присутствуют с 2018 года, а с 2019 года регулярно выращивают детенышей. В районе чешско-польской границы между Крконошами и Орлицкими горами в феврале было подтверждено присутствие не менее 18 волков.
Остерегайтесь встреч с волками
Егеря KRNAP предупреждают, что при встрече с волком необходимо соблюдать осторожность и давать ему место для отхода. Люди также не должны кормить волков или оставлять на улице остатки пищи.
«Не стоит забывать, что волк — дикое животное. Посетителям Крконоше рекомендуется держать своих домашних животных на поводке. Мы настоятельно просим посетителей не пытаться кормить волков и не оставлять для них в дикой природе потенциальную еду или остатки человеческой пищи», — сказал Драхны. Аналогичных принципов, по его словам, должны придерживаться владельцы недвижимости и дачники.
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