Россия будет блокировать VPN. Необходимо ограничить доступ к сетям, считают чиновники

Спрос на услуги VPN в России резко возрос после ввода войск в Украину, когда страна также ограничила доступ к некоторым западным социальным сетям, сообщает Reuters.

VPN — это технологическое решение, позволяющее пользователю подключаться к частным сайтам, даже если власти блокируют доступ к ним. Например, пользователь может находиться в России, но его компьютер выглядит так, как будто он находится в США. VPN, по сути, создает виртуальный туннель через интернет. Эта услуга также обеспечивает пользователю анонимность.

Однако уже несколько лет российское законодательство требует от VPN-компаний блокировать сайты, включенные в правительственный список запрещенных. В противном случае они также рискуют быть заблокированными.

Тем не менее зарубежные VPN-сервисы продолжают предоставлять доступ к ряду запрещенных сайтов в России. Именно поэтому Кремль хочет массово заблокировать VPN.

«С 1 марта 2024 года вступает в силу постановление, согласно которому Роскомнадзор будет блокировать все VPN-сервисы, предоставляющие доступ к запрещенным в России сайтам», — сказал Шейкин, как сообщает Reuters. Запрет будет распространяться на магазины приложений, такие как App Store.

Шейкин подчеркнул, что регулирование коснется, в частности, тех сервисов, которые предоставляют доступ к запрещенной в России социальной сети Instagram.

«Необходимо ограничить доступ граждан к продукции компании Meta, которая входит в список экстремистских организаций», — добавил сенатор.

Китай, известный своей интернет-цензурой, аналогичным образом закрутил гайки в отношении интернет-коммуникаций в 2018 году. Большинство VPN-сервисов в стране также были заблокированы. Иностранные комментаторы тогда так отзывались о ситуации: самая густонаселенная страна мира построила «Великую стену интернета», через которую китайские пользователи не могут легко пройти.

Роскомнадзор молчит

На линии пресс-службы Роскомнадзора, куда агентство обратилось в попытке выяснить подробности планируемой меры, прозвучала лишь песня Бобби Макферрина «Don’t Worry Be Happy». Роскомнадзор не ответил на запрос о комментарии по электронной почте.

Осенью прошлого года Министерство юстиции РФ внесло американскую технологическую компанию Meta Platforms в список экстремистских организаций. Помимо Instagram, Meta также владеет Facebook и коммуникационным сервисом WhatsApp. Москва запретила работу Facebook и Instagram в России в марте прошлого года, вскоре после вторжения в Украину и в ответ на антироссийские санкции Запада.











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