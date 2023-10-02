Россия будет блокировать VPN. Необходимо ограничить доступ к сетям, считают чиновники
4 октября 2023
09:30
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Российский цензурный орган Роскомнадзор планирует с 1 марта будущего года заблокировать использование виртуальных частных сетей (VPN). Об этом заявил сенатор от правящей партии «Единая Россия» Артем Шейкин.
Спрос на услуги VPN в России резко возрос после ввода войск в Украину, когда страна также ограничила доступ к некоторым западным социальным сетям, сообщает Reuters.
VPN — это технологическое решение, позволяющее пользователю подключаться к частным сайтам, даже если власти блокируют доступ к ним. Например, пользователь может находиться в России, но его компьютер выглядит так, как будто он находится в США. VPN, по сути, создает виртуальный туннель через интернет. Эта услуга также обеспечивает пользователю анонимность.
Однако уже несколько лет российское законодательство требует от VPN-компаний блокировать сайты, включенные в правительственный список запрещенных. В противном случае они также рискуют быть заблокированными.
Тем не менее зарубежные VPN-сервисы продолжают предоставлять доступ к ряду запрещенных сайтов в России. Именно поэтому Кремль хочет массово заблокировать VPN.
«С 1 марта 2024 года вступает в силу постановление, согласно которому Роскомнадзор будет блокировать все VPN-сервисы, предоставляющие доступ к запрещенным в России сайтам», — сказал Шейкин, как сообщает Reuters. Запрет будет распространяться на магазины приложений, такие как App Store.
Шейкин подчеркнул, что регулирование коснется, в частности, тех сервисов, которые предоставляют доступ к запрещенной в России социальной сети Instagram.
«Необходимо ограничить доступ граждан к продукции компании Meta, которая входит в список экстремистских организаций», — добавил сенатор.
Китай, известный своей интернет-цензурой, аналогичным образом закрутил гайки в отношении интернет-коммуникаций в 2018 году. Большинство VPN-сервисов в стране также были заблокированы. Иностранные комментаторы тогда так отзывались о ситуации: самая густонаселенная страна мира построила «Великую стену интернета», через которую китайские пользователи не могут легко пройти.
Роскомнадзор молчит
На линии пресс-службы Роскомнадзора, куда агентство обратилось в попытке выяснить подробности планируемой меры, прозвучала лишь песня Бобби Макферрина «Don’t Worry Be Happy». Роскомнадзор не ответил на запрос о комментарии по электронной почте.
Осенью прошлого года Министерство юстиции РФ внесло американскую технологическую компанию Meta Platforms в список экстремистских организаций. Помимо Instagram, Meta также владеет Facebook и коммуникационным сервисом WhatsApp. Москва запретила работу Facebook и Instagram в России в марте прошлого года, вскоре после вторжения в Украину и в ответ на антироссийские санкции Запада.
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