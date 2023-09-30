Узбек удирал от погони в сторону Праги. В машине он незаконно перевозил мигрантов, одного прятал в багажнике

Водитель сначала не отреагировал на призыв остановиться и поехал в сторону Праги со скоростью, превышающей 200 километров в час. «По этой причине сотрудники отдела патрульной службы Праги 4 вместе с другими патрулями расположились у ближайших съездов с автомагистрали. В тот момент, когда автомобиль проехал съезд 12, патруль подключился к преследованию машины, пытаясь помочь своим коллегам», — рассказала пресс-секретарь.

Водитель преследуемого автомобиля не отреагировал на требование остановиться и продолжил движение, последовав на съезд № 8 возле АЗС в Честлице. Во время преследования другие патрули постепенно пытались выставить блокпосты, но водитель продолжал уезжать на очень высокой скорости.

Он въезжал на перекрестки с круговым движением в попутном направлении, и, когда полицейский патруль поравнялся с уезжающим автомобилем, водитель резко дернул руль и попытался сбить патруль с дороги. «Попытка сместить полицейских повторялась несколько раз. Затем преследуемый автомобиль выехал на улицу Угржиневска, где сотрудники остановили его, применив маневр PIT», — сказала Кропачова.

Маневр PIT заключается в том, что на переднем бампере полицейской машины устанавливается специальная металлическая рамка, которая намеренно используется для наезда на преследуемый автомобиль, что позволяет остановить его.

После остановки выяснилось, что это действительно был человек, перевозивший в общей сложности пять мигрантов из Сирии. Один из мигрантов на протяжении всей погони был спрятан в багажнике автомобиля.

Сотрудники полиции задержали 35-летнего водителя из Узбекистана по подозрению в совершении преступления, связанного с применением насилия в отношении представителей власти, и преступления, связанного с организацией и содействием незаконному пересечению государственной границы, за что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«Все пятеро беженцев были приняты сотрудниками полиции по делам иностранцев Регионального управления полиции Центральной Чехии», — сказала Ева Кропачова.

















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