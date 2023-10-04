Средний возраст населения Чехии в прошлом году снизился, причиной стала миграция из Украины

Средний возраст чешского населения, который неуклонно рос с начала 1980-х годов, в прошлом году благодаря миграции снизился до 42,6 года. По этой же причине увеличилась и доля детей в населении, причем наиболее значительно со времен окончания Второй мировой войны. Это следует из демографических данных, опубликованных Чешским статистическим управлением (ČSÚ).

Население Чехии увеличилось примерно на 310 800 человек и в 2022 году составило 10,83 млн человек. Это произошло в основном за счет прибытия беженцев из Украины, которая с конца февраля прошлого года подвергается российской агрессии. Структура прибывших из-за рубежа по полу и возрасту существенно отличалась от предыдущих лет и повлияла на общий состав населения Чехии, утверждают статистики.

В основном из Украины приезжали женщины трудоспособного возраста с детьми, поэтому в прошлом году впервые с середины 1980-х годов доля старшей части населения в Чехии уменьшилась по сравнению с предыдущим годом. В конце прошлого года в Чехии люди в возрасте 65 лет и старше составляли 20,4% от общей численности населения страны. Представительство этой возрастной группы снизилось на 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом, хотя в абсолютном выражении число пожилых людей увеличилось на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. Это объясняется тем, что численность населения детородного и трудоспособного возраста росла быстрее, чем численность пожилых людей.

Число детей в возрасте до 15 лет в прошлом году увеличилось на 57 400 человек, что на 3,4% больше, чем в предыдущем году. Это самый высокий показатель с момента окончания Второй мировой войны. В середине 1970-х годов ежегодный прирост детской составляющей также приближался к 3%. Если после окончания Второй мировой войны и в 1970-е годы рост рождаемости определял увеличение детской составляющей населения, то в прошлом году увеличение было обусловлено волной иммиграции из Украины, которая смогла компенсировать снижение числа родившихся на 10 500 человек, отмечают в ČSÚ.

Доля трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет в прошлом году составила 63,4%. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 0,1%, что произошло впервые с 2006 года. Численность населения трудоспособного возраста в конце прошлого года составила 6,87 млн человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом почти на 215 000 человек. Как и в случае с детьми, причиной значительного прироста стала волна иммиграции из охваченной войной Украины.

Демографические изменения отразились и в так называемом возрастном индексе, который сравнивает число пожилых людей с числом детей. Этот показатель постоянно растет с середины 1980-х годов, когда на 100 детей приходилось вдвое меньше людей в возрасте 65 лет и старше. В 2006 году индекс достиг порогового значения в 100 пожилых людей на 100 детей и затем увеличивался до 2021 года, когда он достигнет 128 пожилых людей на 100 детей. В прошлом году из-за увеличения числа детей, вызванного волной иммиграции из Украины, он несколько снизился по сравнению с предыдущим годом, так что на 100 детей приходилось 126 пожилых людей.













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