Выборочные проверки на границе со Словакией продлятся не менее десяти дней

Наряду с Польшей и Чехией Австрия объявила о введении временного контроля на границе со Словакией с полуночи среды, 4 октября. В то же время уходящее правительство Словакии объявило о введении контроля на границе с Венгрией на десять дней с четверга, 5 октября.

«Выборочные проверки продлятся не менее десяти дней. Мы не делаем это в одиночку, а действуем в координации с Польшей, Словакией и другими странами», — сказал Фиала. Этот шаг направлен на предотвращение потока беженцев из юго-восточной Европы.

В конце сентября прошлого года из-за наплыва мигрантов Чехия уже ввела постоянный пограничный контроль на словацкой границе, который продлился до начала февраля этого года.

По словам заместителя премьер-министра и министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана (STAN), нынешняя ситуация непростая, число мигрантов растет. Однако благодаря сотрудничеству с другими странами их число значительно меньше, чем год назад. «В прошлом году к сентябрю Чехия перехватила более 10 000 мигрантов, в этом году — менее 3 000», — подчеркнул Ракушан.

«Чехия готова поддержать предложения, которые приведут к более эффективной защите внешней границы ЕС, улучшению и ускорению процесса депортации и сотрудничеству с третьими странами», — добавил Фиала. «Миграционный пакт не действует, он никем не утвержден. Поэтому у нас нет общей основы», — сказал Ракушан. Нынешнее предложение, по его словам, содержит именно то, чего сейчас не хватает.

Вероятно, кабинет министров примет решение о сохранении контроля на своем следующем заседании, которое состоится через неделю, в среду. «Мы всегда реагируем и принимаем решения как суверенное государство, поэтому где-то в районе 13 октября мы также примем решение», — заявил Ракушан. По его словам, Чехия начала проверки в качестве меры предосторожности и главным образом потому, что это собиралась сделать Польша. Через нее проходит крупный миграционный маршрут, и существовал риск переброски беженцев на этот маршрут через Чехию.

Полиция объявила, что на начальном этапе в проведении проверок будет задействовано около 130 сотрудников, в основном из приграничных районов, которым будут помогать сотрудники полиции по делам иностранцев. Основное внимание будет уделяться автомобилям, отобранным с учетом опыта сотрудников по выявлению контрабандистов. Полиция может проверить любого человека, поэтому МВД рекомендовало людям, находящимся вблизи границы, иметь при себе удостоверение личности или паспорт.

Премьер-министр Словакии Людовит Одор после решения соседних стран ввести проверки на общих границах заявил, что миграция требует европейского решения и что самостоятельные действия государств приведут к каскадному эффекту.











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