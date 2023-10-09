МИД Чехии расследует дело о детях, вывезенных отцом в сектор Газа

«Прошел год с тех пор, как бывший партнер героини увез детей в Дубай с благословения OSPOD (Управления по охране детей). Мужчина избивал героиню, издевался над ней. Целый год власти отмахивались от этого дела. Мы обзвонили всех, у кого только был телефон. Сейчас дети находятся в секторе Газа. Отмахнуться уже нельзя. Идет война», — пишут представители инициативы в социальной сети X.

По словам Вернеровой, МИД занимался этим делом с самого начала через посольства в Абу-Даби, Каире, Тель-Авиве и отделение связи в Рамалле. Представительство поддерживало контакт как с матерью ребенка, так и с Управлением по международной защите детей. «Мы порекомендовали матери связаться с адвокатом в Объединенных Арабских Эмиратах, где отец и дети находились в то время, когда мать сообщила о случившемся», — сказал Вернерова. Весной этого года мать вновь обратилась в министерство, в частности, в посольства в Тель-Авиве и Рамалле.

Сектор Газа находится под контролем исламистского движения ХАМАС, с которым невозможно поддерживать связь, равно как и связаться с тамошними властями, продолжает Вернерова. Представительство в Рамалле также консультировалось с коллегами в других странах — членах ЕС. «Единственный способ найти решение в подобных случаях — это юридическая консультация или посредничество внутри семьи», — сказал Вернер.

Министерство поддерживает постоянную связь с матерью и готово передать ей контактные данные адвоката из Газы, который занимается консультированием в подобных случаях, если она в этом заинтересована.













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