Tesco предоставляет чешским студентам скидку 10 процентов по карте ISIC

Скидка распространяется на все товары Tesco, включая непродовольственные товары, за небольшим исключением. Например, она неприменима к табачным изделиям. Студенты также смогут сэкономить упомянутые 10% и на товарах, которые участвуют в других акциях. Это первая подобная акция среди продуктовых сетей в Чехии.

Студенты с карточками ISIC смогут сделать покупку один раз в неделю с понедельника по пятницу.



«Мы решили оказать существенную помощь студентам в Чешской Республике с помощью программы лояльности Clubcard в сотрудничестве с ISIC. Скидка 10% на все покупки во всех магазинах Tesco будет очень легко доступна в приложении Clubcard в виде купона. Почти миллион покупателей уже активно пользуются Clubcard. Мы считаем, что такая форма цифрового взаимодействия и эксклюзивная выгода будут очень привлекательны для студентов», — сказала Зузана Гринчова, директор по маркетингу компании Tesco ČR.





«Весной мы запустили пилотную схему в нескольких магазинах Tesco. Она оказалась успешной, студенты заинтересовались предложением, и теперь скидка будет предоставляться во всех магазинах Tesco по всей стране», — сказал Радек Шич, директор GTS Alive.







Карта ISIC в первую очередь используется в качестве удостоверения личности студента. Карточка используется в общественном транспорте, в учебных столовых и библиотеках, помогает попасть в учебное заведение. Помимо сети магазинов Tesco, значительные скидки недавно стали предлагать интернет-магазин модной одежды Zoot, фармацевтический интернет-магазин Dr. Max и магазин электроники CZC.cz.













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