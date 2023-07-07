В Пражском Граде устроят мероприятие про «успешное общение». Самый дорогой билет — 228 тысяч крон

В четверг, 12 октября, картинная галерея Рудольфа в Пражском Граде превратится в учебный центр, где бизнесмены, купившие билет за 17 000–228 000 чешских крон, смогут узнать секреты успешных коммуникаций. Одним из главных событий станет лекция канцлера замка Яны Вохраликовой, которая давно знакома с организаторами. Она утверждает, что будет читать ее бесплатно.

Бизнес-клуб Empiria 21 арендовала у администрации Пражского Града галерею Рудольфа и Широкий коридор за 225 000 крон (без НДС) и продает билеты на конференцию, которую называет «Ключ к общению», за 17 000 крон (тариф silver), 23 000 крон (gold), 30 000 крон (gold plus), 49 000 крон (VIP) и 228 000 крон (VIP diamond). Согласно соглашению между администрацией Пражского Града и клубом Empiria 21, на мероприятии ожидается присутствие не более 300 человек.

По программе канцлер Вохраликова выступит сразу после церемонии открытия с получасовой речью на тему «Секреты ведения переговоров на высшем уровне и надежды на лучшее будущее».

Она подтвердила Právo, что действительно будет присутствовать на мероприятии. Однако никакого гонорара она не получит. Она считает, что организаторы не получат реальной прибыли от дорогих билетов.









«Мероприятие, насколько я знаю, не является прибыльным для организаторов, но об этом можно спросить у них. Я работаю в канцелярии Пражского Града, и мне за это платят. Другие мероприятия, не только это, я провожу бесплатно. Просто так все устроено. Для меня важно, чтобы то, что я делала, имело смысл», — написала канцлер.





Вохраликова знает организаторов

Отвечая на вопрос, почему она должна выступать бесплатно, когда плата за билет составляет от 17 000 до 228 000 крон, она добавила: «А почему я не должна выступать? Я не лектор и не переговорщик».

Вохраликова давно знакома с организаторами мероприятия. Пять месяцев назад она сфотографировалась с Люцией Либовицкой, управляющей клубом Empiria 21, и Радимом Паржиком, одним из докладчиков, на фестивале Svět knihy.

Либовицкая разместила фотографию пять месяцев назад в социальной сети LinkedIn вместе с приглашением на мероприятие в Замке.

Однако Вохраликова отрицает, что будет главной героиней мероприятия. «Мне кажется, вы меня переоцениваете. Главная звезда — Джо Наварро», — отметила она. Выступление бывшего агента Федерального бюро расследований США состоится вскоре после ее речи. Оно называется «Узнайте секреты языка телодвижений от агента ФБР, часть I».

Вечер с VIP-персонами

Позже гости узнают о секретах управления эго в переговорах, о которых расскажет Паржик как президент Ассоциации переговорщиков.

Мероприятие продолжится фуршетом, еще одной лекцией, на этот раз по общению с трудными личностями, и персональным тренингом по выбору Паржика. Затем программа для обладателей серебряных, золотых и золотых с плюсом билетов заканчивается, и они отправляются по домам еще до 17:00.

Обладатели VIP- и «бриллиантовых» билетов примут участие в «VIP-вечере со знаменитостями и звездами», обладатели «бриллиантовых» билетов также получат билет на двухдневную конференцию в Цюрихе и перелет на частном самолете класса люкс.

В стоимость билетов также входят именной бейдж, канцелярские принадлежности, прохладительные напитки, «роскошный подарок» и бутылка вина, скидка на книги от Наварро (для VIP — книга с автографом) и т.д.









Пражский Град заключил договор комиссии с Деловым клубом. За возможность проведения конференции в галерее Рудольфа и Широком коридоре клуб должен заплатить 225 000 крон без учета НДС. Помещения должны быть доступны с 8 утра 12 октября до 2 часов ночи 13 октября. Подготовка мероприятия может быть осуществлена накануне.





Замок также организует уборку, присутствие пожарной, охранной и технической служб, помощь электриков и сантехников, предоставит гардеробные комнаты, стулья, столы и трибуны. «Арендатор оплачивает стоимость конференции так же, как и другие организации, проводящие конференции», — сказала Вохраликова.





По словам представителя пресс-службы Петра Фучика, цены основаны на «методической инструкции 2019 года по определению процесса и установлению договорных цен на конференции, общественные и культурные мероприятия, проводимые на территории Пражского Града».





Мероприятия по старым правилам

В июне Вохраликова сообщила изданию Právo, что мероприятия, проводимые на территории Града, будут отбираться круглым столом экспертов. «У нас уже есть сотни, а может быть, и тысячи заявок на проведение мероприятий в Пражском Граде. Мы должны это как-то упорядочить», — сказала она.

Сегодня, по ее словам, отбор проводится по старым правилам. Круглый стол создал две рабочие группы: одна — по программе, другая — по архитектуре или благоустройству и использованию пространства. Обеим группам поручено подготовить новые правила, которые должны вступить в силу с нового года.













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