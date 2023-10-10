Десятки чехов пытаются выбраться из Израиля, ведутся переговоры о репатриации

По словам Липавского, в Чехию прилетели в основном те, кто заблаговременно связался с посольством в Тель-Авиве. «Было также несколько срочных случаев, например семьи с детьми. Нам удалось заполнить рейс до отказа», — отметил он.

Если другие чехи заинтересованы в репатриационном рейсе, глава дипломатического ведомства рекомендует обратиться в посольство или министерство, либо по другим стандартным консульским каналам. Он также рекомендовал зарегистрироваться в системе DROZD. «Мы постоянно составляем списки, формируем картину ситуации», — сказал он. Свое решение он будет основывать на рекомендациях рабочей группы, а затем, возможно, обратится к другим членам правительства.

Липавский также отметил, что не видит реальной возможности для чешского государства вернуть детей, которые, согласно инициативе Pod svícnem, были первоначально вывезены бывшим мужем пострадавшей женщины в Дубай, а сейчас находятся в секторе Газа. «К сожалению, реальность такова, что до тех пор, пока не будет достигнуто какое-то соглашение, у нас нет юридических инструментов против сектора Газа, чтобы требовать чего-либо», — сказал он.

«Варварская атака террористов ХАМАСа потрясла меня лично, думаю, что она потрясла всех», — сказал Липавский. Он сообщил своему израильскому коллеге Коэну, что Чешская Республика полностью поддерживает право Израиля на самооборону. По словам Липавского, это не означает, что Чехия не признает законных устремлений палестинского народа, однако, по его словам, ХАМАС не представляет его интересы.

Обновление: По словам Липавского, в ближайшие часы в Израиль должен вылететь еще один репатриационный самолет. «Будут и другие», — пообещал он в социальной сети X. Он просит тех, кто заинтересован в репатриации, обращаться либо по специально выделенной линии МИД +420 222 264 200, либо по линии посольства Чехии в Тель-Авиве +972 523 286 622.













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