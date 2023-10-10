Десятки чехов пытаются выбраться из Израиля, ведутся переговоры о репатриации
11 октября 2023
14:25
239
В настоящее время МИД зарегистрировал в системе оповещения путешественников DROZD 181 чеха на территории Израиля. По меньшей мере десятки человек пытаются каким-либо образом попасть в Чехию.
По словам Липавского, в Чехию прилетели в основном те, кто заблаговременно связался с посольством в Тель-Авиве. «Было также несколько срочных случаев, например семьи с детьми. Нам удалось заполнить рейс до отказа», — отметил он.
Если другие чехи заинтересованы в репатриационном рейсе, глава дипломатического ведомства рекомендует обратиться в посольство или министерство, либо по другим стандартным консульским каналам. Он также рекомендовал зарегистрироваться в системе DROZD. «Мы постоянно составляем списки, формируем картину ситуации», — сказал он. Свое решение он будет основывать на рекомендациях рабочей группы, а затем, возможно, обратится к другим членам правительства.
Липавский также отметил, что не видит реальной возможности для чешского государства вернуть детей, которые, согласно инициативе Pod svícnem, были первоначально вывезены бывшим мужем пострадавшей женщины в Дубай, а сейчас находятся в секторе Газа. «К сожалению, реальность такова, что до тех пор, пока не будет достигнуто какое-то соглашение, у нас нет юридических инструментов против сектора Газа, чтобы требовать чего-либо», — сказал он.
«Варварская атака террористов ХАМАСа потрясла меня лично, думаю, что она потрясла всех», — сказал Липавский. Он сообщил своему израильскому коллеге Коэну, что Чешская Республика полностью поддерживает право Израиля на самооборону. По словам Липавского, это не означает, что Чехия не признает законных устремлений палестинского народа, однако, по его словам, ХАМАС не представляет его интересы.
Обновление: По словам Липавского, в ближайшие часы в Израиль должен вылететь еще один репатриационный самолет. «Будут и другие», — пообещал он в социальной сети X. Он просит тех, кто заинтересован в репатриации, обращаться либо по специально выделенной линии МИД +420 222 264 200, либо по линии посольства Чехии в Тель-Авиве +972 523 286 622.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11 ОКТЯБРЯ 2023
13:30
274
11 ОКТЯБРЯ 2023
10:00
532
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
11 ОКТЯБРЯ 2023
15:43
1197
11 ОКТЯБРЯ 2023
13:30
274
11 ОКТЯБРЯ 2023
12:45
173
11 ОКТЯБРЯ 2023
10:00
532
11 ОКТЯБРЯ 2023
08:54
272
11 ОКТЯБРЯ 2023
07:00
652
10 ОКТЯБРЯ 2023
23:00
1906
10 ОКТЯБРЯ 2023
22:00
11878
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.