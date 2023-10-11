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На Главном вокзале Праги пассажирам бесплатно предоставят питьевую воду

Анастасия Князева
11 октября 2023
19:00
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Железнодорожная администрация объявила, что на 12 железнодорожных станциях в Чехии будут установлены автоматы с питьевой водой, которую пассажиры смогут бесплатно наливать в собственные бутылки. Правда, для этого им потребуется приложение на мобильном телефоне, и в день можно будет налить всего поллитра. Первый такой пункт заработает на Главном вокзале Праги.
Нет приложения? Платите
Управление железных дорог действует в рамках усилий по сокращению использования бутилированной воды в ПЭТ-бутылках. В связи с этим был объявлен конкурс на создание установок для фильтрации питьевой воды. В тендере победила компания Lokni — стартап, обеспечивающий работу системы в некоторых чешских университетах. 

«В нынешней ситуации у человека нет выбора, и, когда ему во время поездки на поезде хочется пить, он в основном покупает бутилированную воду. Более того, наши многолетние исследования и опыт показывают, что классические питьевые фонтанчики не относятся к числу предпочтительных источников питьевой воды, главным образом из-за вопроса к их гигиеничности», — отметил в пресс-релизе генеральный директор железнодорожной администрации Йиржи Свобода. 

Пассажиры смогут бесплатно набирать только пол-литра воды в день в принесенную с собой бутылку через приложение, которое они загружают на свой мобильный телефон, при регистрации и использовании тарифа Nádraží. Остальным придется платить за воду. 

«Люди, не желающие пользоваться мобильным приложением, получат возможность напрямую покупать фильтрованную воду через терминал для оплаты картой по более выгодной цене, чем в магазинах или привокзальных киосках», — говорится в пресс-релизе железнодорожной администрации. 

Первая станция фильтрации будет установлена на Главном железнодорожном вокзале Праги. Как сообщил редакции Душан Гавенда, представитель железнодорожной администрации, это произойдет в конце октября. В течение последующих месяцев к программе подключится станция Прага-Смихов. На первом этапе в ней также будут участвовать города Колин, Градец-Кралове, Пльзень, Ческе-Будеевице, Наход, Дечин и Бржецлав, а на втором этапе — важные станции в Моравии. Автоматы будут располагаться в залах или главных коридорах.



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вода вокзал

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