На Главном вокзале Праги пассажирам бесплатно предоставят питьевую воду

Нет приложения? Платите

Управление железных дорог действует в рамках усилий по сокращению использования бутилированной воды в ПЭТ-бутылках. В связи с этим был объявлен конкурс на создание установок для фильтрации питьевой воды. В тендере победила компания Lokni — стартап, обеспечивающий работу системы в некоторых чешских университетах.





«В нынешней ситуации у человека нет выбора, и, когда ему во время поездки на поезде хочется пить, он в основном покупает бутилированную воду. Более того, наши многолетние исследования и опыт показывают, что классические питьевые фонтанчики не относятся к числу предпочтительных источников питьевой воды, главным образом из-за вопроса к их гигиеничности», — отметил в пресс-релизе генеральный директор железнодорожной администрации Йиржи Свобода.





Пассажиры смогут бесплатно набирать только пол-литра воды в день в принесенную с собой бутылку через приложение, которое они загружают на свой мобильный телефон, при регистрации и использовании тарифа Nádraží. Остальным придется платить за воду.





«Люди, не желающие пользоваться мобильным приложением, получат возможность напрямую покупать фильтрованную воду через терминал для оплаты картой по более выгодной цене, чем в магазинах или привокзальных киосках», — говорится в пресс-релизе железнодорожной администрации.





Первая станция фильтрации будет установлена на Главном железнодорожном вокзале Праги. Как сообщил редакции Душан Гавенда, представитель железнодорожной администрации, это произойдет в конце октября. В течение последующих месяцев к программе подключится станция Прага-Смихов. На первом этапе в ней также будут участвовать города Колин, Градец-Кралове, Пльзень, Ческе-Будеевице, Наход, Дечин и Бржецлав, а на втором этапе — важные станции в Моравии. Автоматы будут располагаться в залах или главных коридорах.













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