Метеоролог Михал Жак: очень теплый сентябрь вызывает тревогу

Сентябрь этого года был рекордно теплым. По данным Клементинума, подобная температура не регистрировалась с 1775 г. Как такое возможно?





Не только в Чехии, во многих европейских странах сентябрь был самым теплым за всю историю наблюдений. Над нашим континентом было высокое давление, и в то же время с юго-запада неоднократно поступал очень теплый воздух. Сентябрь — это еще время сильного солнца, которое оказывает большое влияние на температуру. Количество летних дней с температурой 25 градусов и выше также было велико. Кроме того, периодически наблюдались рекордно теплые для этого времени года ночи. Это также способствовало тому, что сентябрь оказался самым жарким.





Какова основная причина?





Изменение климата, в подавляющем большинстве случаев антропогенное, проходит красной линией и оказывает сильное влияние на погоду. По предварительным данным, нынешний сентябрь — самый жаркий за всю историю наблюдений. Если посмотреть на изменение температуры и сравнить месяцы сентября, то он более чем на четыре десятых градуса Цельсия отличается от самого теплого сентября на сегодняшний день.





Это действительно скачок и критическое увеличение. Всего одна десятая градуса — это очень много. У нас было самое жаркое лето в мире за всю историю наблюдений.





Ожидали ли вы такой погоды?





Она превосходит все ожидания, которые мы, климатологи, имели в предыдущие годы или десятилетия. В этом году изменение климата в сочетании с явлением Эль-Ниньо уже достигло такой интенсивности, что мы наблюдаем беспрецедентные температурные тенденции. Я не хочу быть слишком негативным, но на ум приходит слово «тревожно».





Можем ли мы подготовиться к тому, что такие высокие температуры не будут исключительными в будущем?





Почти наверняка этот год будет самым жарким в мире за всю историю наблюдений. Я считаю, что эта тенденция сохранится. В этом году свой вклад вносит Эль-Ниньо в Тихом океане, который добавит десятую часть к среднемировому значению, но это, конечно, не четыре-пять десятых, это слишком много. Таким образом, мы ощущаем кумулятивный эффект последствий изменения климата и того, что мы сделали с парниковыми газами.





Как в настоящее время происходит их уменьшение?





Количество не уменьшается, к сожалению, разряды продолжаются с очень высокой интенсивностью. Если мы посмотрим на количество выбросов парниковых газов в мире, то прошлый год был рекордным.





Парижское соглашение по изменению климата было принято восемь лет назад, но реальность находится в другом месте. Можно разбираться, кто в этом виноват, но это уже другой вопрос. Выбросы сократились только во время пандемии ковида, но затем они снова достигли доковидного уровня, и прошлый год стал рекордным. Мы говорим о глобальных показателях.





Вы упомянули о влиянии Эль-Ниньо на погоду, не могли бы Вы вспомнить подробности?





Эль-Ниньо — это явление, происходящее в Тихом океане. Это ситуация, когда изменяется естественное распределение температуры воды в Тихом океане. В восточной части Тихого океана вода значительно теплее средних многолетних значений. А в западной части Тихого океана она холоднее относительно средних многолетних значений.





Для нас важна реакция атмосферы, которая проявляется в виде различных вариаций осадков и температурных режимов. Это естественное явление, происходящее в климатической системе планеты и не связанное с деятельностью человека.





Насколько сильно оно влияет на погоду в Центральной Европе?





Оно оказывает значительное влияние вблизи Тихого океана, т.е. в Северной и Южной Америке, Австралии, Тихоокеанском регионе, Восточной и Южной Азии. В некоторой степени его еще можно наблюдать в юго-восточной Африке, но мы находимся слишком далеко.





Можно ли прогнозировать, что тепло сохранится и в зимние месяцы? Можем ли мы вообще рассчитывать на снег?





Это хороший вопрос, но на него трудно ответить, чтобы не получить пощечину. До зимы еще очень далеко. Скажем прямо, сезонные прогнозы не слишком удачны в случае Европы, особенно с большим опережением. Учитывая то, что мы пережили и что переживаем, есть большая вероятность того, что эта зима будет скорее теплой, чем холодной.





Будут ли и дальше происходить экстремальные явления, такие как торнадо и т.п.?





Можно ожидать, что погодные явления будут более экстремальными, а экстремальные явления — более частыми в целом. Что касается торнадо, то связь с изменением климата весьма проблематична, поэтому говорить о том, что их будет больше, не совсем однозначно. Но, скорее всего, мы станем свидетелями более сильных штормов, ливней, града и сильных порывов ветра.





Погода будет как на качелях.





Если бы мы сейчас полностью прекратили выбросы парниковых газов, то через какое время это отразилось бы на климате?





Мы начнем ощущать реальные последствия через двадцать-тридцать лет.





Как каждый из нас может повлиять на климат?





Для Чехии важно стараться удерживать воду в ландшафте. Потому что мы, скорее всего, будем чаще сталкиваться с засухами. Это означает, что нам нужно больше деревьев и лесов, и это имеет конкретные последствия. В городах речь идет о вертикальном озеленении, английские газоны — это хорошо, но они нам не помогут.





Каким приложением для прогноза погоды пользуетесь вы?





Утром я всегда смотрю в окно. Если есть вероятность осадков, я смотрю в телефоне, как это выглядит на радаре. Я также проверяю наблюдения с метеостанций на сайте Чешского гидрометеорологического института и на других сайтах. Но я предпочитаю информацию о местности на картах, а не данные о конкретном месте.











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