«Люди верят в чушь»: Чехия активизирует борьбу с дезинформацией

Как стало известно Seznam Zprávy, советником по информационной грамотности и борьбе с дезинформацией станет Милош Грегор, специалист в этой области. Он является политологом и преподавателем Масарикова университета в Брно, который ранее возглавлял Фиала.

«Милош Грегор обладает богатым опытом в этой области, например, он стоит за проектом Zvol si info, и я верю, что он передаст свои знания государственной администрации и тем самым поможет повысить устойчивость нашего общества к воздействию дезинформации», — сказал премьер-министр Фиала в интервью Seznam Zprávy.

Этим шагом премьер-министр затрагивает область, которая с февраля оставалась без особого внимания. Тогда Михал Клима ушел с поста уполномоченного правительства по СМИ и дезинформации, должность как таковая перестала существовать, а повестка дня перешла к советнику по национальной безопасности Томашу Пояру.

Грегор, который является соавтором книги «The Best Book on Fake News!!!», рассказал, как будет выглядеть его роль в аппарате кабинета министров.

«Моя должность является консультативной, то есть у меня нет ни служебных, ни исполнительных полномочий. Моя основная задача будет заключаться в том, чтобы, опираясь на зарубежный опыт, прошлую практику и, возможно, новейшие исследования, давать рекомендации, как можно повысить устойчивость большей части общества к дезинформации. Я надеюсь и верю, что существующие структуры государственного и общественного управления будут моими партнерами в этом деле», — сказал Грегор в интервью Seznam Zprávy.

Люди верят в чушь

По мнению премьер-министра Петра Фиалы, противодействовать дезинформации необходимо на двух уровнях — уровне безопасности и образовательном или педагогическом.

Первый — это плоскость безопасности и разведки, где спецслужбы оценивают угрозы и риски, а силовые структуры занимаются ими в соответствии с действующими законами, которые предоставляют им достаточный инструментарий, сказал Фиала.

На втором уровне, по его словам, необходимо повышать информационную грамотность населения и усиливать образование в этой области.

«Государство и другие институты многое делают в этой области, но мне кажется, что необходимо лучше координировать эту деятельность, а также, например, вести переговоры с представителями операторов социальных сетей. Именно поэтому я решил пригласить в свою команду советников Милоша Грегора, который будет отвечать за информационную грамотность», — добавил премьер-министр.

Грегор, который также специализируется на политическом маркетинге, хочет сотрудничать в новой должности с другими экспертами, работающими по этой теме.

«Я вижу основной приоритет в обучении информационной грамотности не только в школах, но и на протяжении всей жизни. В Чехии существует множество ассоциаций и инициатив в этой области, и я хотел бы связать их друг с другом, со школами, а также с организациями, занимающимися проблемами пожилых людей, чтобы они могли более эффективно сотрудничать», — сказал Грегор.

Он считает борьбу с дезинформацией важной частью процесса поддержания качества демократии. «Я не хочу, чтобы мои друзья и знакомые верили в чушь. Я бы хотел, чтобы этому верило как можно меньше людей, потому что способность критически оценивать информацию — необходимое условие для того, чтобы мы продолжали жить в условиях демократии. Я рад, что премьер-министр меня в этом поддерживает», — добавил он.







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