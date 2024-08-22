Чех, попавший в тюрьму из-за критики экономической ситуации в Зимбабве, был освобожден и покинул страну
25 августа 2024
18:30
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Гражданин Чехии, задержанный в этом месяце в зимбабвийском городе Масвинго по подозрению в распространении лжи, был освобожден и покинул Зимбабве после того, как суд оправдал его в пятницу. Об этом сообщил ЧТК чешский консул Михал Новак, который следил за развитием событий на месте.
«Несмотря на пятничный оправдательный приговор суда в Масвинго, следующую ночь — 22-ю ночь подряд — гражданин Чехии провел в зимбабвийской тюрьме. Представительство Чехии, которое занимается этим делом с начала августа, приложило значительные усилия для освобождения гражданина Чехии. Однако это удалось только в субботу ранним утром», — сказал Новак.
«Власти Зимбабве не рассказали, почему нашего гражданина дополнительно приказали депортировать, хотя он и очистил свое имя в суде. Важно на данный момент то, что он возвращается на родину», — добавил консул.
Как уже сообщал 420on, полиция арестовала гражданина Чехии 1 августа в провинции Масвинго, примерно в 300 километрах к югу от столицы Зимбабве Хараре, когда он снимал видео, в котором на английском языке описывал плохую экономическую ситуацию и длительные отключения электроэнергии и воды в Зимбабве. Местные СМИ изначально писали в связи с обвинением в распространении ложной информации, что данному лицу может грозить до 20 лет лишения свободы.
Суд не счел действия подсудимого незаконными. Видео, на котором мужчина заснял себя на общественной площади, суд в Масвинго квалифицировал как субъективное мнение туриста в чужой стране.
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