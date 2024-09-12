Фиксированный налог не выгоден людям с низкими доходами, говорит налоговый консультант

По мнению налогового эксперта Зузаны Бартушковой из BKP Finance, нынешние барьеры для входа в бизнес в Чехии очень низкие. Одного посещения местных органов власти или CzechPoint достаточно для получения лицензии на предпринимательство. Сам бизнес после открытия может облагаться налогом несколькими способами — в последнее время люди часто выбирают фиксированный налог, разделенный на несколько групп в зависимости от годового дохода (чаще всего до полутора и двух миллионов крон). Если кто-то попадает в эти границы, то фиксированный налог для него наиболее выгоден. Напротив, по мнению Бартушковой, людям с низкими доходами не стоит выбирать единый налог. «Если они подрабатывают, находясь в декрете или проходя обучение, для них это тоже второстепенный вид деятельности, и у них есть такие льготы, что единый налог для них будет выше их месячной зарплаты», — поясняет специалист.





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Если предприниматель не примет решение о фиксированном налоге, ему придется регулярно вносить авансовые платежи за социальное и медицинское страхование. Хотя эти авансы установлены как минимальные на первый год, общая сумма зависит от годового дохода, поэтому, по мнению Бартушковой, хорошо делать резервы: «Это зависит от индивидуальных условий, но если бы мне пришлось дать безопасный совет, я бы сказала: отложите 15% на отдельный счет».



Затем за весь год необходимо сдать отчеты о прибылях и убытках, а также подготовить налоговую декларацию, в которой предприниматель может принять решение о применении фиксированной ставки или фактических расходов.



Самозанятое лицо должно стать плательщиком НДС, если его годовой оборот превысит 2 миллиона крон. Что еще нужно знать об НДС, по мнению Бартушковой? «Например, я могу стать так называемым идентифицированным лицом — и на меня распространяются мои обязательства по НДС за границей, хотя я не являюсь плательщиком в Чехии. Это происходит, например, при покупке услуг из любой точки мира, оплате рекламы в Facebook или работе с клиентом за пределами Евросоюза», — поясняет он.



По мнению Бартушковой, преимуществом плательщика НДС является большая заинтересованность деловых партнеров: «Крупные компании-плательщики предпочитают плательщиков в качестве своих поставщиков, потому что они могут вычесть НДС и снизить собственные налоги. Вы для них более привлекательный бизнес-партнер».