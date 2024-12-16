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Палата депутатов Чехии одобрила поправку об ужесточении условий выдачи чешского гражданства россиянам

Новости и статьи
18 декабря 2024
13:53
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К закону lex Ukrajina Палата депутатов добавила ужесточение условий для получения чешского гражданства российскими гражданами и новое преступление — действие в интересах иностранных держав. Палата депутатов начала голосование по поправке сегодня в 12:30.
В Чехии прошел третий этап обсуждения поправки, касающейся граждан РФ, в рамках законопроекта lex Ukrajina 7. Этот законопроект, который в первую очередь направлен на поддержку Украины в условиях войны, теперь ожидает рассмотрения в Сенате и подписи президента.

Поправка вводит несколько значимых изменений для граждан России, находящихся на территории Чехии, о чем мы писали ранее.

Мнение оппозиции
Против этой поправки высказались представители оппозиционной партии ANO. Они заявили, что считают применение принципа коллективной вины неморальным, особенно в отношении тех россиян, которые покинули свою страну и осуждают действия режима Владимира Путина. По их мнению, лишать таких людей права на чешское гражданство — это несправедливо.

Таким образом, обсуждение поправки вызвало широкий резонанс, и вопрос о том, как будет реализована эта мера, остается актуальным.

Андрей Бабиш, председатель оппозиционного движения ANO, подверг сомнению некоторые поправки нижней палаты. По его словам, определением деятельности в интересах иностранных держав легко злоупотребить. Оно может применяться, например, к «глупым» комментариям в социальных сетях, отметил он.

Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) на прошлой неделе не согласился, сославшись на юридический анализ, проведенный его законодателями. По его словам, эти предложения связаны с тем, что Россия начала агрессивную войну против Украины и эта война продолжается. Согласно его словам, новое правонарушение и ужесточение предоставления чешского гражданства россиянам укрепляют устойчивость Чехии.
гражданство Чехия Россия
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