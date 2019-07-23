Новым премьером Великобритании станет Борис Джонсон

Экс-глава МИДа Великобритании и бывший мэр Лондона одержал победу по итогам второго и заключительного этапа выборов главы Консервативной партии. Возглавив тори, он автоматически получит право стать премьер-министром страны.

Фото: Andrew Parsons/ i-Images

Борис Джонсон набрал 92 153 голоса, а его соперник Джереми Хант, нынешний глава Министерства иностранных дел, получил 46 656 голосов.

Ожидается, что Джонсон вступит в должность премьера в среду, 24 июля. На посту премьера он сменит Терезу Мэй, которая приняла решение покинуть должность из-за провала с реализацией Брекзита.

Джонсон ранее заявлял, что поддерживает выход Великобритании из Евросоюза и без соответствующего соглашения, то есть так называемый «дикий» Брекзит. Напомним, изначально выход Великобритании из Евросоюза был запланирован на 29 марта 2019 года. В начале апреля он был официально отложен до 31 октября, когда завершатся полномочия нынешней Европейской комиссии, но может состояться и раньше в случае ратификации соглашения.

Источник: РБК